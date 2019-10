Tuto pide votar por Mesa, como un acto vital para la democracia

El expresidente Jorge «Tuto» Quiroga, a través de un video publicado hoy, pidió a la población votar por el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, este domingo cuando se realizarán las elecciones Generales, pensando en la democracia y de esa forma lograr ir a una segunda vuelta.

«Yo voy a votar por Carlos Mesa, te pido que votes por Carlos Mesa», indicó el líder político en el mensaje compartido. En el mismo recordó que la población tiene un instrumento valioso, que es el voto, para definir el futuro del país.

Posteriormente pasó a explicar el motivo de su solicitud, señalando que el segundo más votado debe estar dentro de un margen de diferencia de menos del 10% del primero, para que sea posible una segunda vuelta.

«(…) el MAS, por primera vez en una elección presidencial en casi quince años no tiene mayoría. De los aproximadamente 6 millones de votos válidos que se emitirán este 20 de octubre, el MAS podría obtener algo más de 2,5 millones de votos. La única manera de evitar que Evo Morales gane un cuarto mandato ilegal e inconstitucional, es que el próximo domingo otro candidato esté a menos de 10% de los votos válidos. Para asegurarse de lograrlo este otro postulante debe sobrepasar, con el mayor margen posible, los 2 millones de votos válidos», indicó.

Quiroga agregó que «ese segundo candidato hoy es Carlos Mesa. Las proyecciones muestran que será difícil llevar a Evo Morales a una segunda vuelta. Solo votando todos por Mesa podemos tener la oportunidad de volver a decirle NO al abuso autoritario de Evo Morales. No existirá recuperación democrática en segunda vuelta, no podremos replicar el triunfo del 21F en segunda vuelta, si no votamos por Mesa ahora, en esta primera vuelta el 20 de octubre».

Dijo que no está apelando al denominado «voto útil», como lo ha estado haciendo en las ultimas semanas el candidato de CC y más mencionó que voto por Mesa es un acto vital para la democracia.

«Algunos llaman a esto voto útil. Discrepo, porque útil es un paraguas cuando el día está nublado, útil es un pañuelo cuando se estornuda; pero cuando uno está en el agua fría en medio del Lago Titicaca, un bote es la supervivencia; cuando alguien sufre un ataque al corazón, el tratamiento médico es de vida o muerte. Votar por Mesa este 20 de octubre es mucho más que útil, es un acto vital y de supervivencia democrática nacional», sostuvo.

El expresidente manifestó que «en esta elección nos jugamos la democracia y la reconstrucción económica nacional, después de casi quince años de despilfarro lacerante y corrupción gigantesca».

Remarcó que participó de varias contiendas electorales y dijo que entiende a los demás candidatos que al momento luchan por salvar una sigla, sin embargo pidió que más bien se salve la «democracia entera». Asimismo mencionó que tampoco se trata de un tema regional, ni un tema de valores,

» (…) si no votamos por Mesa solo ayudaremos a que los herejes sigan en el gobierno regalando crucifijos vejados por una hoz y un martillo, mirando como Evo posesiona a funcionarios públicos levantando obligadamente un puño cerrado llenado de odio, en lugar de la mano abierta, con una cruz, ante Dios y la Patria», dijo Quiroga.

Recordó que 2009 el presidente Evo Morales «prometió que quería solo un segundo mandato más, porque ´no era ambicioso´. El 2014 pidió un tercero y último, porque después se jubilaría para ´abrir un restaurante en Chapare´. Ahora nos dice que después de un cuarto mandato se dedicará a ´la crianza de peces´”.

«No esperes comer trucha en su restaurante, porque un tirano siempre busca quedarse en el poder hasta que es muy anciano o fallece», manifestó al respecto.

Entre otros aspectos a los que hizo mención, concluyó reafirmando su voto por Mesa. «Yo escogí, votaré por una Patria con democracia y libertad. Votaré por Carlos Mesa. Dios nos ilumine a todos este 20 de octubre y que Dios bendiga a Bolivia».

En Bolivia la decisión este 20 de octubre es existencial, llegó la hora de escoger: democracia o autocracia, soberanía popular o tiranía Masista, República boliviana o Madurolandia, libertad o dictadura, Carlos Mesa o Evo Morales.

Votaré por Carlos Mesa.https://t.co/AWJrJJ5ghv — Tuto Quiroga (@tutoquiroga) October 13, 2019

Fuente: paginasiete.bo