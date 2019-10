Una exconejita de ‘Playboy’ quiere ser presidenta de Croacia

Ava Karabatic, el pasado mes de septiembre. INSTAGRAM

Ava Karabatic se presenta a las elecciones del país europeo que se celebrarán a principio de año

Ava Karabatic ha llegado para revolucionar la política croata. La exmodelo de Playboy, de 31 años, se presenta como candidata a las elecciones generales del país europeo, que se celebrarán en enero de 2020, porque la política es su «segundo amor» y ya no puede «ver cómo le pasan cosas malas» a Croacia. Su mayor plataforma para hacer campaña están siendo las redes sociales, donde alterna imágenes más acordes con su faceta de modelo con publicaciones para hacer campaña.

En una fotografía que subió a su cuenta de Instagram el pasado 28 de septiembre, en la que aparece vestida únicamente con una minifalda vaquera, Karabatic anunció su candidatura. «Sé que voy a tener muchos comentarios de trolls porque soy una vedette, pero eso no quita mi lado intelectual, pues soy profesora de literatura italiana y latina y he escrito una autobiografía y una novela de ficción», se defendió la exconejita ante los posibles ataques de los internautas. En esta primera publicación, de autodefensa, añadió que además de dominar varias lenguas, también ha trabajado como actriz y pintora. Pero concluyó: «Mis habilidades artísticas no son importantes, mi nuevo régimen sí lo es, el régimen de Ava es importante».

Tras un viaje a Italia, Karabatic se puso las pilas con su nuevo reto profesional y a partir del 1 de octubre empezó a dar pequeñas píldoras de lo que será su programa electoral. Uno de sus mayores retos es combatir la corrupción. «Honestamente, estoy más que harta de la corrupción, y no, no tengo miedo de escribir sobre la realidad sociopolítica croata y global. No le tengo miedo a nadie y expreso públicamente mis puntos de vista», comentó la modelo.

Otras de sus propuestas son la legalización de la marihuana —como sucede en Canadá— y la prohibición del aborto cumplidas las seis semanas de gestación. Karabatic pretende introducir programas de educación sexual en las escuelas y legalizar la prostitución para garantizar la seguridad de las trabajadoras sexuales y de los clientes que soliciten sus servicios. Según la modelo, estas medidas ayudarán «a aliviar las frustraciones sexuales» de los croatas.

También ha añadido reformar el sistema educativo, incrementar las exportaciones, mejorar las leyes de defensa de los animales y agilizar los procesos de adopción, entre otras propuestas. Asimismo, busca «resolver el problema de la libre circulación de personas«.

A pesar de ser consciente de las dificultades que tiene la carrera por presidir el país, la exconejita no deja de publicar vídeos de medios de comunicación que hablan de su candidatura e imágenes de ella editadas —de forma poco sutil— sobre fondos con la bandera del país o con políticos croatas. Una de sus rivales será la actual presidenta de Croacia, Kolinda Grabar-Kitarovic, de 51 años y con un estilo totalmente diferente al de Karabatic, que se presenta para obtener un segundo mandato de cinco años. Grabar-Kitarovic estuvo en 2010 envuelta en un escándalo después de que se descubriera que su marido utilizaba el vehículo oficial para fines privados. Por ello, la presidenta acudió al mundial de fútbol celebrado en Rusia para apoyar a su equipo, pero pagando de su bolsillo todos los gastos del viaje.