Villena dice que el paro en La Paz será a partir del lunes

24 de octubre (Urgente.bo).- El representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Rolando Villena, este jueves dijo que el paro indefinido en La Paz se lo efectuará a partir del lunes. Acotó que desde mañana las instituciones paceñas comenzarán reunirse para definir cómo se efectuará la medida.

“Se va empezar a trabajar el paro, porque no es fácil en La Paz hacer un paro y además tomando en cuenta los antecedes. Estamos en una coyuntura muy difícil, no obstante hay la necesidad y la gente está exigiendo que se puede avanzar en esa línea, pero el paro no es mañana, es a partir del lunes”, indicó Villena

En la presente jornada, la Asamblea de la Paceñidad determinó en su reunión ir a un paro indefinido con movilizaciones permanentes. Esto con la finalidad de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) determine una segunda vuelta para las elecciones nacionales.

En tal sentido, el dirigente del Conade detalló que este cese de las actividades se los organizará mediante un comité, el cual trabajará durante el fin de semana las directrices de esta manifestaciones.

Asimismo, señaló que estos días se fortalecerá las movilizaciones que vienen realizando distintos sectores de la poblaciones paceña, como estudiantes universitarios, plataformas ciudadanas y parte de la ciudadanía.

