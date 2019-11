Abogados cruceños piden pronunciamiento del fiscal Salguero sobre denuncia contra vocales del TSE

El Colegio de Abogados de Santa Cruz presentó el lunes una denuncia por al menos seis delitos contra los administradores de las Elecciones Generales

El Colegio de Abogados de Santa Cruz presentó el lunes una denuncia contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y pidió que el fiscal de Distrito, Mirael Salguero, se pronuncie sobre el memorial de corrección de procedimiento que presentaron dentro de los plazos establecidos. La denuncia, que ya fue derivada a La Paz, según la Fiscalía, fue puesta en duda por el presidente de los abogados, Julio Égüez.

«No creo que la haya derivado a La Paz, porque dentro de las 24 horas de plazo, hemos pedido corregir el procedimiento y tiene que pronunciarse. No ha llegado a La Paz», explicó Égüez, en entrevista con Unitel.

Tras la presentación de la denuncia, el líder de los abogados dijo que el fiscal Salguero debía pronunciarse admitiendo la denuncia, rechazando o pidiendo una complementación. Sin embargo, aparentemente la remitió a La Paz, siendo que «no es facultad del fiscal, porque él no puede dirimir competencias, ese acto es nulo. Eso es facultativa del juez, no del fiscal de distrito».

Égüez insistió en que el fiscal Salguero debe pronunciarse hoy sobre el memorial que presentaron, caso contrario indicó que incurriría en los delitos de incumplimiento de deberes y usurpación de funciones.

La denuncia