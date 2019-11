Campesinos de Tarija se alejan de la Federación y desmienten participación en bloqueos

El ejecutivo de la Subcentral de Sella, Riverino Zenteno, ha señalado que diferentes comunidades de Tarija desconocen el mandato de la Federación de Campesinos de Tarija, ya que no pretenden bloquear la ciudad ni perjudicar la época de cultivo, es por eso que piden se llame a nuevas elecciones en la Federación y se aparten los temas políticos de la dirigencia.

«Nosotros venimos a desmentir, estamos muy preocupados con el tema de la Federación que sale hablando por todo el sector campesino que se está movilizando, que hay cabildo, que van a bloquear, nosotros como Subcentral, yo soy ejecutivo de la Subcentral de Sella y no se nos convocó a ninguna reunión para explicarnos, pero sabemos bien que es un tema político, esto no es el tema Prosol. Yo pienso que no deberíamos prestarnos al tema político», ha señalado.

Además, ha aclarado que no permitirán el bloqueo en su zona ya que los campesinos están en época de cultivo y necesitan trabajar en la tierra.

«Nosotros como Subcentral de Sella no vamos a permitir que bloqueen nuestra zona porque nos perjudicamos ambos, la gente del campo, ahora es el momento de cultivar los terrenos y poder sembrar y ahora están queriendo bloquear a los mismos compañeros campesinos, eso no vamos a permitir como ejecutivos de las Subcentrales».

A consecuencia de esto, Zenteno ha pedido que se convoquen a elecciones para la Federación de Campesinos de Tarija pues la actual dirigencia está muy comprometida con el Movimiento Al Socialismo (MAS) cuando deberian gestionar proyectos para el sector.

«Pedimos a la Federación que ya es hora que renuncien porque ya han cumplido su función, más bien están tomando atribuciones que no deberían, lo que deben hacer es llamar a una elección para la Federación, nosotros estamos muy preocupados porque los dirigentes deben ayudar al sector campesino para poder agilizar proyectos, no para defender algún partido político, ellos están yendo de lleno con la defensa del MAS y nosotros como campesinos nunca se nos hemos prestado a esos temas».