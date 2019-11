Canciller: Bolivia abandonó el ALBA y analiza su desvinculación de Unasur

La canciller Karen Longaric informó el viernes que Bolivia abandonó la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA-TCP) y también analiza su desvinculación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

En una rueda de prensa, la autoridad aseguró que esa decisión no afectará a Bolivia en su relación con los países de la región.

«El Gobierno ha desvinculado a Bolivia del tratado del ALBA, ya no somos parte del tratado del ALBA. Y estamos analizando también la desvinculación de Bolivia del tratado de la Unasur», dijo.

Longaric se refirió al tema un día después de que el Consejo Político del ALBA, que sesionó en Nicaragua, rechazó el «golpe de Estado» al expresidente Evo Morales y desconoció al Gobierno provisional de Bolivia que dirige Jeanine Añez.

«Hemos decidido denunciar el tratado de la Unasur, vamos a hacer (efectiva) esa decisión desde Cancillería hacia la Asamblea Legislativa, que tiene que procesar la salida de Bolivia de la Unasur», explicó.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

De acuerdo con la canciller, la decisión política y jurídica está tomada, además señaló que prácticamente todos los países miembros del Grupo de Lima abandonaron Unasur.

Solo «quedan cuatro Estados que serían los que están sustentando económicamente que en los hechos no existe, no opera y no nos beneficia para nada», complementó.

Fuente: Cadena A, ABI