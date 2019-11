Cerco al aeropuerto pone en jaque a la dirigencia de la FBF

jueves, 21 de noviembre de 2019 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Los bloqueos en el aeropuerto de El Alto modifican el plan inicial que tenía la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), para reiniciar el fin de semana el torneo Clausura de la División Profesional.

Hasta ayer por la mañana existían buenas posibilidades de que vuelva el fútbol al país ya que se podía operar en las terminales aéreas, pero las juntas vecinales de El Alto decidieron ayer el cierre del Aeropuerto, situación que pone nuevamente en jaque a la dirigencia federativa.

César Salinas, presidente de la FBF, se reunió ayer con el Ministro de la Presidencia y el de deportes para conseguir condiciones de seguridad para los 14 equipos que tendrán que realizar traslados en las 10 fechas que aún restan por disputar.

“Fui presidente de Blooming y tengo claro que si no hay fútbol, no existen ingresos y los sueldos se tienen que seguir pagando. A este país hay que empezar a normalizarlo y una de esa formas es que el fútbol retorne, al igual que otras actividades”, declaró el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano,

Por su parte el ministro de Deportes, Milton Navarro, mencionó que existe buena voluntad de parte de la dirigencia federativa para reiniciar el campeonato. “Los que deciden si ésto se reanuda son los dirigentes de la federación. Nosotros pondremos seguridad en los campos deportivos y vamos a pedirles a las gobernaciones que alisten los escenarios para que se encuentren preparados”, dijo.

Pero no es el único problema por solucionar, aún se encuentra pendiente el conflicto con los jugadores de Sport Boys, quienes reclaman el pago de cinco meses de sueldo. Fabol fue claro al informar que, por decisión de los 14 capitanes, el campeonato no se reinicia si no hay arreglo de este tema. El asesor legal de Fabol, David Paniagua, no pudo llegar a La Paz para una reunión con Salinas debido a los problemas que existen en El Alto.

“Ellos declaran que el torneo va a comenzar y aún no se arregló el tema de Sport Boys. Nosotros insistimos bastante para tener una reunión, pero nos convocaron recién y por los problemas en El Alto no pudimos viajar a La Paz”, declaró Paniagua.

El abogado reiteró que si no hay arreglo con los warneños, “la decisión de los 14 capitanes de los clubes es no iniciar el campeonato, ya que no hay condiciones para hacerlo; los jugadores de Boys la están pasando mal”.

