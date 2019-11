Congreso de la FBF cambiará de sede

lunes, 18 de noviembre de 2019 · 01:41

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

La Federación Boliviana de Fútbol considera cambiar la sede el Congreso Extraordinario del 29 de este mes que en principio debía realizarse en Santa Cruz de la Sierra, pero debido a los incidentes que hubo el sábado, pelea de por medio entre dos dirigentes, lo más seguro es que la cita se realice en Cochabamba o Tarija, de acuerdo con la información que hicieron conocer allegados al comité ejecutivo federativo.

A la conclusión del Consejo Superior del sábado, el dirigente de Destroyers, Fernando Blanco, denunció haber sido agredido por el vicepresidente de la FBF, Marco Rodríguez. Producto de esa riña, el dirigente del cuadro canario se retiró del hotel sangrando por el gope que había recibido.

Ayer se conoció que Blanco no había sido acreditado por Destroyers a la reunión que tuvieron los 14 clubes y que su presencia era innecesaria en la reunión.

Asimismo, los seis clubes cruceños asumirán en esta jornada la postura de solicitar la suspensión del vicepresidente de la FBF de su cargo. Los delegados de Guabirá, Blooming y Sport Boys, tienen previsto redactar el documento que será presentado a la Federación para que este ente matriz lo pase al Tribunal Superior de Disciplina Deportiva.

De esta manera, Rodríguez y Blanco afrontarán un proceso, que puede terminar en que ambos sean castigados, aunque el más perjudicado puede ser el directivo de la FBF, que puede perder el cargo.

En su defensa, Rodríguez explicó que aplicó el golpe en defensa propia, luego de que fuera agredido físicamente por el directivo de Destroyers.

“Estaba sentado, tranquilo a la espera de un sandwichs cuando viene un tipo que no conozco y me dice que quiere conversar conmigo. Me paré y ahí fue cuando me dice que por qué me meto con los Blanco y se me viene encima. No me iba a dejar golpear y por eso respondí”, dijo Rodríguez.

