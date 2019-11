Duque le jala las orejas a su embajador en EEUU tras audio bomba que revela planes contra Venezuela

El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió al embajador de su país en EEUU, Francisco Santos, regresar a Bogotá tras la filtración de un polémico audio en el que criticó a funcionarios de su Administración.

Medios locales reportan que Duque habría pedido a Santos regresar a Colombia para sostener una reunión y analizar la polémica conversación que sostuvo con la nueva canciller, Claudia Blum, en un café en Washington D.C., EEUU.

Declaraciones sobre EEUU

En la conversación, difundida por Publimetro, Santos y Blum discutieron sobre la agenda nacional, Venezuela y el Departamento de Estado de EEUU, que según el embajador, “está destruido” bajo la Administración de Donald Trump.

“Aquí el Departamento de Estado, que era importantísimo, está destruido, no existe […] Trump puso a [Rex] Tillerson y le salió con un chorro de babas”, dijo Santos a Blum, agregando que actualmente, salvo por el secretario Mike Pompeo, el resto de los funcionarios en la dependencia no tienen “peso”.

Administración de Duque

Los diplomáticos intercambiaron puntos de vista a raíz de la llegada de Blum a la Cancillería, tras la salida de Carlos Holmes Trujillo, quien fue nombrado por Duque nuevo ministro de Defensa de Colombia.

“Yo quiero que te conozcan y vamos armando una agenda estratégica, porque Carlos [Holmes Trujillo] no hizo nada. No tenía una estrategia”, dijo Santos a Blum, a lo que ella respondió que el canciller “estaba haciendo política”.

Sobre las relaciones con EEUU en materia de Defensa, Santos afirmó que las relaciones están “súper bien”, pero que ahora el problema es que no tiene un interlocutor en el Ministerio colombiano, ya que el exministro Guillermo Botero “no trabajaba”. “Espero que Carlos [Holmes Trujillo] sea el interlocutor”, dijo.

Venezuela

Los diplomáticos colombianos dedicaron una parte importante de la conversación para hablar de Venezuela, la agenda de Washington, el desafío del presidente Nicolás Maduro —que no es reconocido como mandatario por la Administración de Iván Duque—y los recientes fracasos de Bogotá para influir en la política interna del país vecino.

“Si este señor no se va [Nicolás Maduro], Colombia no tiene futuro. Si este señor no se va, nos va a hacer la vida imposible”, dijo Santos.

Según declaró el embajador colombiano en EEUU, actualmente prepara una agenda de visita con parlamentarios europeos a la frontera de Colombia y Venezuela. “Me toca a mí inventarme cosas para que ellos tengan en el ‘top of mind’ [en la mente] Venezuela”, dijo Santos.

Ante la incertidumbre del papel que tomará EEUU en Venezuela, Francisco Santos propuso “acciones encubiertas allá adentro, para generar ruido y apoyar a la oposición que allá está muy sola”.

La canciller Blum señaló que “Colombia tiene que jugársela” porque están retrasados con Venezuela.

“La gente ya no cree, no cree en lo que hizo el Gobierno [de Iván Duque]. Esa ayuda humanitaria fue un fiasco total”, dijo Blum sobre el intento de ingresar insumos desde Colombia a Venezuela el 23 de enero pasado, que según ha denunciado el Gobierno de Nicolás Maduro, formó parte de una estrategia de EE.UU. para justificar una intervención extranjera.

“Mal manejo de la palabra”

En entrevista con W Radio, Francisco Santos habló sobre sus polémicas declaraciones, admitiendo que pudo haber incurrido en un “mal manejo de una palabra”.

Sobre la falta de interlocución en materia de Defensa, Santos pidió disculpas al exministro Botero, aunque admitió que sentía “un vacío”.

El embajador en EEUU cuestionó que en lugar de sus declaraciones, la noticia tendría que ser cómo se filtró una conversación privada.

