El Alto. Masistas evitan que periodista de El Deber salga del aeropuerto y piden carnet para identificar a cruceños y cercarlos

Miguel Ángel Melendres, periodista de EL DEBER, no pudo salir del aeropuerto de El Alto esta mañana, solo porque su documento de identidad dice que nació en Santa Cruz. Un grupo de personas afines al MAS montó una vigilia y mantiene su cerco en ese sector.

“No podemos salir del interior de esta terminal, un grupo de personas está trancando la vía y no nos dejan cruzar, la gente está apostada y solo hay un contingente de 15 policías, la gente está exigiendo carnet de identidad a toda persona que quisiera salir o ingresar del aeropuerto”, detalló el comunicador, desplegado desde las 03.00 de la madrugada en esa cobertura.

El relato del reportero:

El reportero se trasladó hasta ese sector para seguir lo que sucedía con el dirigente cívico cruceño, Luis Fernando Camacho, que llegó hasta esa terminal anoche, como a las 22.15, y tras 10 horas de espera, tuvo que ser evacuado a Santa Cruz, ante la protesta de organizaciones sociales.

“Yo presenté mi carnet de identidad, vieron que decía que era de Santa Cruz e inmediatamente me han cortado el paso y no me han dejado cruzar por el lugar. Yo vivo hace 17 años por estos lugares con mi familia y nunca había pasado esto, nunca tuve un contratiempo por ser cruceño”, contó Melendres.

Otras denuncias:

El hecho se suma a un golpe que sufrió un reportero de Unitel por parte de un presunto “infiltrado”, que también habría amenazado a una periodista de ATB y la decisión de Página Siete, de replegar de esa zona a sus periodistas ante la “hostilidad” de los grupos afines a Evo Morales.