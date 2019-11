El caso boliviano y la renuncia de Evo Morales: por qué esto fue legítimo y no un golpe de Estado

El 20 de octubre se celebraron elecciones generales en Bolivia. El titular, pro-Venezuela y pro-Cuba Evo Morales fue candidato después de haber ignorar un plebiscito nacional que votó para no permitir que Morales se postule para un tercer mandato o sea reelegido indefinidamente. A raíz de este adverso resultado para el presidente, Morales recurrió a los tribunales constitucionales controlados por el gobierno para anular la voluntad del plebiscito y se postuló para un tercer mandato. El tribunal constitucional, formado por hombres de Morales, considero nula la voluntad popular de no otorgar la reelección. Según, el argumento del tribunal, el primer mandato de Morales tuvo lugar bajo una constitución diferente. Por lo tanto, el primer mandato de Morales no contaba como tal. En el momento de su renuncia el 10 de noviembre, Morales ya había estado en el poder por 14 años consecutivos.