El origen del miedo

Horas antes de que el dirigente cocalero presente su renuncia, ya se había iniciado una ola de dimisiones en todo el país. Alcaldes, gobernadores y funcionarios de varios ministerios hicieron público su retiro de sus cargos, puestos que algunos tratan de recuperar en este momento. Hay quienes no se explican por qué Evo Morales decidió huir del país, pues se ha conocido que México no hizo ningún ofrecimiento, sino que recibió una solicitud expresa desde el Chapare. No cabe duda que fue el miedo el que impulsó a muchos masistas a abandonar el barco y no lo hicieron por temor a la violencia, puesto que eran ellos mismos los que la estaban provocando y lo siguen haciendo en estos días, con el fin de enturbiar el clima nacional y dar la idea de que solo ellos pueden lidiar con el caos. Si fuera cierto que tienen un amplio respaldo popular y que conservan la legitimidad que dicen, no habría por qué tener miedo. Además, ellos mismos aseguran que este Gobierno carece de fuerza como para poner orden. ¿Cuál es el temor? ¿A las pititas?

Fuente: eldia.com.bo