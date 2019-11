“El voto es la mejor salida”, dice Senador del MAS a organizaciones sociales

“No podemos seguir enfrentados. El voto es la mejor salida, la democracia es la mejor salida para pacificar el país”. Ese es el mensaje del senador del MAS, Omar Aguilar, a las organizaciones sociales en medio del escenario de conflicto que vive el país.

“El voto es el mejor instrumento de lucha, hoy no podemos seguir sacrificando a nuestros hermanos. Yo entiendo la posición de algunos compañeros, comparto la rabia y me solidarizó y me sumo al dolor de las familias que han perdido a sus familiares la mentalmente por intervención de las fuerzas mismo pero no puede seguir la confrontación”, recalcó el senador.

Aguilar destacó que, a pesar de sus diferencias con otras bancadas, se está llegando a consensos para la convocatoria a elecciones. Dijo que una muestra de la apertura del MAS es que el senador Óscar Ortiz preside la Comisión de Constitución, que trata el proyecto normativo.

Llamó a las organizaciones a pensaren las elecciones y sostuvo que es posible conseguir nuevos líderes y consensuar candidatos.

“Yo por lo menos estoy convencido que Evo Morales ya no puede participar en estas próximas elecciones”, agregó.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Fuente: Bolivia TV, Erbol