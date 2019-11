Horóscopo de Josie para el viernes 15 de noviembre

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cómo te irá en el 2019 según el Horóscopo Chino?

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Cambios en la vida de quien amas los llevara a experimentar un corto distanciamiento, intenta controlar tus inseguridades y muestra total confianza en su cariño, la seguridad que manifiestes hará superable este corto periodo. Número de suerte, 10.

GEMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Si no has tomado una decisión definitiva entre las opciones que tienes es porque sientes que ninguna es la correcta, aléjate momentáneamente de gente que te inestabiliza y espera al verdadero amor, esta pronto a llegar. Número de suerte, 4.

CANCER: 22 JUN- 21 JUL.: Día de sorpresas, las circunstancias te acercaran nuevamente a esa persona que por mucho tiempo te intereso, aunque esta vez intente conquistarte tu visión del amor es otra y solo sentirás por él una gran amistad, tendrás un muy buen momento a su lado. Número de suerte 1.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Cuidado con lo que digas, hoy alguien de tu entorno podría hacer comentarios negativos sobre ti a esa persona que te agrada, evita comportamientos poco claros de lo contrario alejarías esa posibilidad que tan cerca tienes, piénsalo. Número de suerte, 6.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: El día te demandara muchas actividades pero cancelaras con lo pendiente y sorprenderás a quien amas con una visita, este encuentro no planificado se convertirá un momento grato y lleno de amor. Número de suerte, 14.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Una tendencia a actuar impulsivamente te llenara de pensamientos extremistas, contrólalo, porque llenarías de obstáculos tu vida sentimental, estas a tiempo de evitarlo y conservar la tranquilidad que tanto te costó lograr. Número de suerte, 16.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Date cuenta que esa persona solo despierta tus deseos y no el amor que ansía tu corazón, empieza a canalizar toda esa energía hacia otros horizontes afectivos, el momento es el ideal para conseguir un amor puro y verdadero. Número de suerte, 22.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Notaras que tu pareja está haciendo lo posible por borrar de tu mente lo malos momentos que experimentaron, hoy empezaras a dar más de ti por el bien de tu renovada relación, corresponder a lo que recibes será la clave de tu felicidad. Número de suerte, 13.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: En una reunión social te encontraras con esa persona que despierta grandes emociones en ti, no temas acercarte, tu interés es correspondido y hoy podrás confirmarlo, el amor abrirá para ti una nueva etapa llena de ilusión. Número de suerte, 11.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Estas yendo en contra de tu propia naturaleza y no dejas que esa persona tenga un espacio propio, date cuenta que tu inseguridad está generando disgustos en tu relación y cambia, veras lo bien que se sentirán ambos. Número de suerte, 12.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Día de tentaciones, asistirás a una reunión con amigos cercanos y alguien que te presentaran no dudara en acercarse y proponerte un romance, piénsalo muy bien porque te involucrarías en algo de lo que luego te sería difícil salir. Número de suerte, 5.

