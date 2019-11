«La Conmebol no puede determinar si el campeonato debe seguir o concluir ya»

El representante de la División Profesional considera que los clubes son los que van a determinar el futuro del torneo Clausura.

Robert Blanco, responsable de la División Profesional, considera que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) no tiene potestad para determinar si el campeonato local debe seguir o concluirse siendo que en el país persisten los conflictos sociales.

Criticó al titular de la FBF, César Salinas, quien la semana pasada informó que el máximo ente del balompié sudamericano pidió que se termine con el calendario de la temporada para distribuir los premios por méritos deportivos.

“Salinas está hablando burrera. Es mentira, la Conmebol no obliga, lo que puede hacer es sugerir a sus afiliados, pero no puede imponer ni exigir que se juegue, tomando en cuenta que no sabemos cuándo se pacificará el país. Qué pasará si esto sigue hasta fines de diciembre. Será que nos esperarán hasta esa fecha para que conozcan a los representantes bolivianos que jugarán la Libertadores y Sudamericana. Ellos se meten en los campeonatos que organizan como ocurrió con el Sudamericano sub-15 que se lo llevó a Paraguay tras los problemas en el país no así en los problemas internos de sus afiliados”, dijo.

Sobre la cita de este miércoles en Cochabamba, donde se definirá el futuro del torneo Clausura, paralizado luego de haberse jugador la fecha 16 (18 y 19 de octubre pasado), Blanco adelantó los clubes determinarán qué hacer. “Considero que el torneo se va terminar, pero no sé cómo”, dijo.

Al respecto, el titular de la División Profesional contó que hay clubes como Sport Boys, que acudió a su entrenador (Víctor Hugo ‘Tucho’ Antelo) para tener una posición. “Ellos (Sport Boys) creen que no es correcto terminar un campeonato jugando cada dos o tres días. Esto porque el torneo boliviano no se juega como se lo hace en Paraguay, Brasil o Argentina, donde se juega sobre el nivel del mar. En el país, los equipos tienen que subir y bajar constantemente y estopuede provocar que haya muchos lesionados, que afectará a sus respectivos equipos”, sostuvo.

Blanco tomó como ejemplo el caso del mediocampista colombiano Javier Calle, de Destroyers, que decidió rescindir su contrato ante la realidad que le tocará afrontar al equipo cuchuqui en lo que resta jugar del torneo Clausura.

“No quiso jugar más porque sabía lo que significaría para él jugar cada tres días, pues esta situación le obligaba a pedir un nuevo contrato. Lo mismo escuché decir a Castillo, que está en Oriente, quien considera que terminar un campeonato por la premura del tiempo es contraproducente para el futbolista. Hay que pensar también en ellos”, dijo.

Blanco también sostuvo que una opinión similar tiene la gente de Futbolistas Agremiados de Bolivia (FABOL), que consideran que al utilizar jugadores pasada la fecha de la finalización de sus contratos obligará a que se le extienda el vínculo por un año más.

El ex presidente de Destroyers también informó acerca de la Licencia de Clubes, que la Conmebol inspeccionará a partir del próximo año a clubes del país. “Nos dieron plazo hasta este 2019 para que cada club se ponga en orden con esta responsabilidad. Esto implica, que aquel que no esté en regla y esté clasificado a jugar un torneo internacional no lo podrá hacer”, puntualizó.