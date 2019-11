Los equipos suspenden sus prácticas por los conflictos

Nacional y Real Potosí son los únicos que cumplieron sus prácticas este lune; el resto no entrenó por la falta de garantías.

A excepción de Nacional y Real Potosí, los clubes de la División Profesional del Fútbol Boliviano de La Paz, Cochabamba y Oruro no entrenaron durante este lunes debido a la falta de garantías por actos vandálicos en las urbes.

The Strongest y Bolívar suspendieron sus prácticas por los enfrentamientos en la sede Gobierno. Always Ready, que estuvo entrenando entre el estadio de Villa Ingenio en El Alto y otros campos deportivos paceños, también decidió suspender su preparación, para no poner en riesgo a sus jugadores.

En Cochabamba, Wilstermann y Aurora volvieron a suspender las prácticas debido al clima de inestabilidad y peligro de enfrentamientos. El aviador cumplió un amistoso el pasado domingo donde se impuso por 1-0 a Municipal Vinto.

En Oruro, los santos dieron licencia a sus jugadores desde el pasado jueves 7 de noviembre hasta mañana martes. En la ciudad de Pagador se vive una relativa tranquilidad y no se confirmó si el plantel vuelve a entrenar.

La banda roja y los Lilas cumplieron con su cronograma de trabajo a primera hora (06:30) para seguir preparándose para el reinicio del Clausura. Ambos equipos adoptaron ese horario para que sus jugadores puedan desplazarse y retornar a pie a sus hogares.