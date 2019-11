Martín Menacho: El jugador cruceño vistió casaca de cinco grandes clubes del país

El futbolista cruceño José Martín Menacho Aguilera jugó durante 19 años en varios clubes de la Liga y asociación de Santa Cruz, integró la selección nacional, fue campeón liguero tres veces y vistió la casaca de muchos clubes “grandes” como Blooming, The Strongest, Wilstermann. Fue goleador en Nacional Potosí, actualmente dirige la escuela Municipal de fútbol de Cotoca, Santa Cruz.

-¿Cómo incursiona en el fútbol?

– Comencé jugando en las divisiones inferiores de Blooming a mis 11 años (1984), y desde entonces soy hincha de dicho equipo.

Mi pasión por el fútbol comenzó desde entonces y alternaba mis estudios en el colegio con mis entrenamientos, pero pese a todo logré salir bachiller a mis 17 años.

Muchos entrenadores me decían que era un buen delantero y ello me permitió que mi pasión aumente cada vez más por este popular deporte.

– ¿En qué equipo empezó?

– Cuando tenía 17 años (1990), el técnico Antonio Giglioty del club Libertad de la asociación de fútbol cruceña me invitó a entrenar en su equipo y desde entonces me dedicaba más a la pelota que a los libros.

El técnico Giglioty fue mi principal mentor, ya que me dio la oportunidad de jugar, dándome permiso para asistir a la Universidad Gabriel René Moreno en la que estudiaba la Carrera de Comunicación Social.

El entrenador al ver que comenzaba a destacarme en el equipo me dijo que a partir de la temporada de 1991 me iban a pagar un sueldo, si me dedicaba a jugar fútbol a tiempo completo, pero mis padres se opusieron y me dijeron que primero eran mis estudios para salir profesional, pero les convencí que iba a ser por sólo un año.

Pero esa temporada me convocaron a la selección cruceña y a las selecciones nacionales Sub-19 y me dijeron los dirigentes que era una de las promesas para jugar en el fútbol liguero.

– ¿Cuándo incursiona en el fútbol profesional?

– Fue a mis 20 años (1993) en que el club Destroyers me contrató para jugar en el torneo liguero.

Durante cinco años vestí la casaca del equipo de la Máquina Vieja, como lo llaman a Destroyers.

– ¿Cuáles son sus mejores recuerdos?

– Lo mejor de mi carrera futbolística y que nunca olvidaré es haber logrado el bicampeonato de la Liga (1998 y 1999) con el equipo de mi vida, Blooming, con Bolívar (2.006) el título de la Copa Simón Bolívar, con Guabirá en 2007 y con Nacional Potosí en 2010, además de integrar la selección boliviana durante cinco años, desde 1999 hasta 2004.

Además el haber vestido la casaca de los cinco “grandes” de la Liga: Blooming, Oriente Petrolero, Wilstermann, The Strongest y Bolívar, y además de Sport Ancash de Perú, Destroyers, Guabirá, Nacional Potosí, Real Potosí, La Paz FC y García Agreda de Tarija (12 clubes), durante los 19 años que jugué desde 1993 hasta la temporada 2011 en la que me despedí del fútbol, ya que había cumplido 38 años y debía dar paso a la juventud.

– ¿Qué momentos de frustración tuvo?

– Pasé momentos muy duros, cuando agredí a un juez de línea por cobrar mal una jugada (le di un coscorrón como dicen vulgarmente), cuando jugaba en Real Potosí en el campeonato liguero de 2004 en un partido que jugamos en el estadio Jesús Bermúdez, de Oruro. Esto dio lugar a que el árbitro me saque la tarjeta roja y me expulse. Me avergoncé de haber cometido esta falta y por ello en la temporada 2005 me fui a jugar en el club Sport Ancash que participaba en el torneo profesional peruano, era de una ciudad cercana a Lima, hasta que la gente se olvide de este ingrato momento que pasé.

– ¿De qué número jugaba?

– Era un jugador polifuncional, ya que podía jugar por las puntas, como numero siete u 11 o también de centro delantero con la número nueve, según lo que disponían mis entrenadores.

Mi característica de juego era ser hombre de área para marcar goles.

Me gustaba brindarme al máximo en cada partido, poniendo todo mi empeño para defender cada una de las poleras que me tocó vestir durante toda mi carrera futbolística.

– ¿Cuántos goles ha marcado?

– Aproximadamente unos 100 o tal vez más, nunca me dediqué a contar.

Recuerdo que fui el goleador de la temporada 2004, cuando jugaba en Real Potosí y convertí 26 tantos.

esp_gandarillas_2_apg.jpg Martín Menacho (der.) jugando para el Tigre. APG

ENTREGA

“Yo daba todo por mi equipo”

”Fui un jugador tribunero…vende humo…hasta figureti…si quieren…aaaa, pero eso sí…nunca de mala leche ni mala persona…al contrario..si yo tenía que tirarme de cabeza o comer pasto para defender a mi equipo, lo hacía sin ningún problema”, dijo Menacho

“No sé si decir las cosas y las sigo diciendo como son…es que sigo recibiendo el aprecio de la gente y cuando digo todas, es porque son hinchas de todos los equipos en que jugué, que me demuestran hasta ahora su cariño…y ni que hablar de la prensa deportiva que siempre me trato muy bien”, agregó.

TRAYECTORIA

“Tuve la suerte de jugar torneos internacionales”

“Por haber jugado en varios equipos y la selección nacional tuve la suerte de competir, entrenar y conocer a los mejores jugadores de la época dorada del fútbol nacional…como la llamaría yo…, que fueron los que nos clasificaron al mundial de Estados Unidos 94, como Marco Antonio Etcheverry, Erwin ‘Platini’ Sánchez, Juan Manuel Peña, Rubén Tufiño, Limbert Gutiérrez, Víctor Hugo “Tucho” Antelo, Luis Cristaldo, Jaime Moreno, Julio César Baldivieso, Vladimir Soria, Oscar Sánchez, Marco Antonio Sandy, Gaty Ribeiro y otros, manifestó Menacho”.

esp_gandarillas_7_cortesia.jpg Menacho en su paso por Real Potosí. CORTESÍA

FICHA PERSONAL

JOSÉ MARTÍN MENACHO AGUILERA

FECHA DE NACIMIENTO: 7 DE AGOSTO DE 1973

LUGAR: Santa Cruz

PADRES: Edgar (+) y María

ESPOSA: Alison Melgar

HIJOS: Bruno y Thiago

POSICIÓN: Delantero

DEPORTES: Fútbol

esp_gandarillas_6_cortesia.jpg Martín Menacho (tercero de der. a izq., de cuclillas) con la casaca de Wilstermann. CORTESÍA

“Mi mejor recuerdo es haber jugado en Wilster”

“La temporada 2001 que vestí la casaca de Wilstermann es sin duda alguna una de las mejores experiencias que viví a lo largo de mi carrera deportiva, al disfrutar de la ciudad y del cariño de la gente de Cochabamba y llegar a jugar en ese equipo fue algo espectacular.

Aparte de ello llegué el año 2001, cuando era el campeón, justamente yo jugaba en Oriente ese año y en un tercer partido que se jugó en Trinidad, Beni, perdimos por 4-3 en los tiros penales (se cobraron siete tiros penales), cuando el último gol nos hizo Salguero…imagínense llegar a esta tierra valluna y ponerme la polera roja, además jugar en el mítico estadio Félix Capriles…, lo recuerdo como si fuera ayer y se me paran los pelos de punta… Era un equipo que contaba con figuras de primer nivel, como Mauricio Soria, Pedro Guiberguis, Gonzalo Galindo, Vladimir Marín, Carlos Cárdenas, Edgar “Cucharon” Olivares, Luis Reyes, Marcelo Sozzani, Marcelo Carballo, Rafael Salguero, Hugo Suárez y otros. Realizamos una discreta campaña”, comentó.

Hoy dirige una escuela de fútbol en Cotoca

“Actualmente, soy director de la escuela municipal de fútbol de Cotoca que es gratuita y que depende de la Alcaldía, gracias al apoyo del burgomaestre de esta localidad oriental, Wilfredo Añéz. Cuento con más de 400 alumnos de 6 a 18 años, que entrenan de 8:00 a 10:30 y de 16:00 a 18:00 todos los días y organizó algunos torneos internos de fútbol para probar la capacidad de cada uno. Hay muchos que tienen buenas perspectivas para ser buenos futbolistas.

Mi cuerpo técnico está conformado por muchos exjugadores de clubes ligueros, como Limbert Méndez, Raúl Gonzales, Gabriel Aguilar, Antonio Torrez y otros.

Mi objetivo principal es formar futbolistas de mucho talento que a corto plazo puedan jugar en clubes de asociaciones o la Liga”, dijo Menacho.