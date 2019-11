Miles de gremiales desbloquearán vías

Producto de los perjuicios económicos que están causando los bloqueos en la urbe alteña, más de 500.000 gremialista anunciaron el desbloqueo, desde mañana miércoles, en aquellos sectores que todavía existe presencia de militantes del Movimiento al Socialismo (MAS), según el dirigente del sector, Toño Siñani.

Según el representante de uno de los sectores más representativos de la urbe alteña, dio a conocer esta decisión debido a que durante todos estos días de conflicto causaron enormes perjuicios a la familia gremial, con los bloqueos en las diferentes zonas, provocando el desabastecimiento de productos en las diferentes ferias barriales y mercados, perjudicando de esta manera la economía de la población alteña.

«Lo que no seguiremos permitiendo es que estas personas que tienen sus afanes políticos y apetitos personales, es que sigan perjudicando a nuestro sector de la familia gremial, porque como todos saben, nosotros vivimos de lo que ganamos al día y durante todos estos días hemos tenido grandes pérdidas económicas, además nuestra ciudadanía alteña está sufriendo el desabastecimiento en sus hogares de los artículos de primera necesidad», manifestó el dirigente Siñani.

Un acuerdo entre las diferentes asociaciones que pertenecen al entre matriz de los gremiales, como es la federación, advirtieron que si no se desbloquea la ciudad de El Alto, serán los propios gremiales quienes lo harán a nombre de todos los ciudadanos alteños y de esta forma lograr que la actividad, en esta urbe vuelva a la normalidad.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El dirigente dijo que durante todos estos días de perjuicio que han tenido, las pérdidas económicas fueron enormes, teniendo en cuenta que sus necesidades de la canasta familiar, por día son desde Bs 70, con diferencia de algunas familias que son numerosas, como en la mayoría de los que viven en esta ciudad.

«Ya no podemos permitir que aquellos grupos organizados con personas del mal vivir, junto a algunas personas que todavía no asumen que tienen que dejar trabajar a nuestra ciudad, tengan todavía estas actitudes que solo perjudican a nuestra familia alteña, además las cosas se han dado muy claramente en el tema político, pero son solo intereses manejados desde altos dirigentes masistas los que están perjudicando a los alteños y eso no lo vamos a permitir», dijo el dirigente de los gremiales.

Con esta finalidad, se tiene programado el desbloqueo, en todos aquellos sectores que todavía están cerrados, tanto para el acceso de los motorizados del servicio público como la libre locomoción de las personas, en muchos de ellos no les permiten pasar con amenazas de saquear sus casas, en caso de no sumarse a esto bloqueos, además de hostigar a los dirigentes que no están de acuerdo con sus actitudes.

Por otro lado, Toño Siñani, dijo que en la oportunidad que de debe identificar a todos aquellos malos dirigentes que todos estos días han logrado que la población alteña tenga que vivir momentos de zozobra, junto a sus familias, con los riesgos inminentes de ser afectados en su integridad física y su inmueble, debido a las constantes amenazas de ser quemados.

Asimismo, el dirigente anunció que decidieron resguardar todos los bienes del Municipio alteño que también fueron blanco de ataques de los malos dirigentes, quienes además ya estarían siendo identificados para que sean sancionados.

«No podemos permitir que se continúe atentando contra un bien público que nos afecta a nosotros, por eso estamos decididos a partir de la fecha a cuidar estos lugares donde funciona el Municipio alteño y aquellos tantos otros lugares que han dañado, como calles y el ornato público», finalizó el dirigente Siñani.

Fuente: https://www.eldiario.net