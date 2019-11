Paceños arman barricadas para defenderse

lunes, 11 de noviembre de 2019 · 17:02

Fuente: paginasiete.bo

Leny Chuquimia / La Paz

Con calaminas, palos y fierros, los vecinos de diferentes barrios paceños empezaron a armar barricadas para evitar el paso de grupos violentos. Se organizan en grupos de vigilia y también se arman con todo lo que pueden.

«¿Esto está bien? . No tengo más, puedo sacar delas barandas de las gradas otros fierros» dice una vecina de la zona Agua de la Vida, detrás de los predios de la Felcc.

Junto a otros vecinos de las partes altas preparan material para armar una barricada que evite el ingreso hacia su calle.

Hasta esta mañana el cerco a la plaza Murillo era de dos cuadras a la redonda. Para la tarde éste se había extendido a tres o cuatro.

Similar panorama se ve en Miraflores. A los largo de las avenida Busch y sus calles paralelas se han armado muros con los contenedores de basura, alambres y piedras.

«Arriva en Villa Fátima, Chuquiaguillo y puente Minasa hay enfrentamientos. Hay gente que quiere bajar», dice uno de los vecinos.

«Tampoco hay paso hacia el zur. Apenas llegué hasta la entrada a Alto Obrajes, todo está cerrado. En algunos lugares hay alambres y no se ven, parece algo peligroso», afirma un taxista.

Según reportaron vecinos de alto Irpavi, allí también se han armado barricadas e implementaron protocolos de comunicación y alerta con los barrios de la parte baja. «Es la única forma para darnos seguridad. Entrar en pánico no nos va a ayudar, hay que estar unidos y organizados», dijo uno de los vecinos de Irpavi.