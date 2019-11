Periodismo ciego

Hay muchos que están indignados por el comportamiento de periodistas de la televisión argentina, que aparentemente son ciegos, incapaces de reconocer lo que está ocurriendo frente a sus ojos. En La Paz hubo algunos incidentes con reporteros del vecino país, que actuaban como verdaderos terroristas de la información.

Nada justifica una u otra reacción, pero es la ocasión para comprender lo que nos hubiera pasado de no haber terminado con la dictadura, cuyo cabecilla tomó un avión a México. En estos 14 años en Bolivia han surgido periodistas asalariados del régimen que empezaron miopes, luego se volvieron tuertos y en los últimos tiempos ya no eran capaces de reconocer adónde nos estaba conduciendo el sistema político renunciante. No es para consolarnos, pero Argentina lleva 80 años sumido en las mentiras del populismo, al que recurren una y otra vez por decisión propia, por el que votan y al que aclaman incesantemente. En esas circunstancias no podemos pedir periodistas clarividentes.

Fuente: eldia.com.bo

