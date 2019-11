Polémica por reacción de periodista argentino ante una joven manifestante

“Sos una basura nena, apretás a los periodistas”, fue la polémica frase con la el periodista argentino, Rolando Graña, respondió a una joven manifestante que le reclamaba acusándolo de “informar mal”.

El álgido momento ocurrió durante una transmisión en vivo de América Noticias en el centro de la ciudad de La Paz, cuando ayer se registraron conflictos en el lugar.

“Así es la batalla de cada esquina”, señaló Graña, a lo que la mujer reaccionó: “No es una batalla. Son unos vendidos ustedes, informan de manera internacional mal”.

Graña cuestionó: “¿Vos viste lo que hago? No discutas pavadas”. En momento se extendió varios segundos, mientras que el periodista avanzaba por la calle.

Ante esta escena se acercó, el fotoperiodista argentino Alexis Gómez Demarco, quien vive hace años en el país.

Graña acusó a Gómez de golpear la cámara de su camarógrafo y que le lastimó el ojo.

Ante esto, Gómez manifestó en su cuenta de Facebook que tras escuchar las arremetidas de Graña contra la joven fueron a decirles que “dejen de insultar a la mujer y ellos en lugar de calmarse me empezaron a insultar diciéndome boliviano de mierda cuando no soy boliviano, soy argentino, al recibir esos insultos y ninguneos de estas personas y un intento de agresión física por parte del camarógrafo me defendí y empuje al camarógrafo”.

Tras las repercusiones en las redes, Graña trasladó la tensión a Twitter.

