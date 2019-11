Policía investiga a autores de la agresión a joven

Familiares de Pablo Villarroel (33) llegaron el jueves por la tarde a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para oficializar la denuncia contra las personas que el pasado martes lo agredieron en el distribuidor Muyurina.

La denuncia fue puesta contra autor y autores, ya que hasta la fecha los agresores no fueron identificados. El delito que se investiga es por lesiones graves, ya que la víctima cuenta con 50 días de impedimento según el examen médico forense

El informe policial refiere que el joven agredido fue internado con un cuadro de politraumatismo, Traumatismo Encéfalo Craneal (TEC) leve y fracturas en diferentes partes del cuerpo.

La denuncia refiere que Pablo Villarroel fue interceptado por una turba de personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). Estas personas estaban armadas con palos, fierros y otros objetos contundentes.

Tras la agresión, la turba prendió fuego a la motocicleta de la víctima, a quien además le robaron su teléfono móvil.

La hermana de la víctima informó que Villarroel se encuentra fuera de peligro y ayer por la tarde fue dado de alta.

“Los médicos me han informado que ya no está en riesgo, le han hecho cirugías, las cuales han resultado exitosas. Actualmente está en revisión por el tema de la diabetes, entonces es por ello que todavía no van a poder conversar con él”, señaló su hermana, Paola Villarroel.

Villarroel aseguró que los médicos de la clínica Copacabana no están cobrando los honorarios, pero aún se debe cubrir con algunos gastos extras que emanan, sobre todo de los insumos usados.