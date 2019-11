Por qué Rusia y Putin declararon que la renuncia de Evo Morales fue un «golpe de estado»

El júbilo y la envidia no pasarán desapercibidos en el Kremlin. Putin tiene más de cuatro años para explorar sus opciones para 2024, cuando su propia presidencia se enfrente a un límite de mandato constitucional, pero no hay un escenario obvio cuasi legítimo que le permita permanecer en el Kremlin. Parece que no hay apetito para arriesgarse con una república parlamentaria, lo que convertiría a la oficina del primer ministro en la más poderosa y permitiría a Putin ser reelegido tantas veces como sea posible. Además, gobernar por poder, como lo hizo Putin durante la presidencia de Dmitry Medvedev entre 2008 y 2012, claramente decepcionó al propio Putin ya que actuó para deshacer el débil intento de Medvedev de liberalizar el país.