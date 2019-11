Presidenta Añez plantea elecciones transparentes con personalidades sin afinidad política

La presidenta transitoria, Jeanine Añez, señaló que hoy que se puede garantizar unas elecciones transparentes con la administración de personalidades sin ninguna afinidad política. Recordó que los anteriores vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tenían un vínculo con el oficialismo.

“Lo que queremos es la elección transparente y eso quién nos puede garantizar, personalidades que no respondan a ningún partido político, que no tengan que rendirle pleitesía o lo que ha sucedido ahora. Creo que éste debe ser un precedente para que las autoridades que sean elegidas no vuelvan a cometer ese error”, afirmó Añez.

La autoridad señaló que los administradores del proceso electoral deben ser personalidades reconocidas, capaces y con méritos para que la ciudadanía tenga la confianza que esta vez no se va a faltar el respeto al voto, que no volverá a haber una manipulación informática. “El país ahora demanda paz, demandada elecciones justas, transparentes”, remarcó.

La Organización de Estados Americanos (OEA) detectó manipulación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), falsificación de firmas en las actas, un número de votos superior a la cantidad de inscritos en el padrón e inseguridad en la cadena de custodia de todo el material usado en las elecciones generales del 20 de octubre.

Un equipo de 36 especialistas y auditores de 18 nacionalidades, entre ellos abogados electorales, estadísticos, peritos informáticos, especialistas en documentos, en caligrafía, en cadena de custodia y en organización electoral llegó al país el jueves 31 de octubre y comenzó la auditoría el 1 de noviembre.

Página Siete Digital / La Paz