Achacollo apela a su condición de mujer e indígena y dice que «otros se llevaron el dinero»

La exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo afirmó que “hay varias personas que se llevaron el dinero del Fondo Indígena”. Dijo que ella no tomó un centavo y clamó por su inocencia al salir de la audiencia en la que un juez suspendió su detención domiciliaria y determinó que regrese a la cárcel. El Gobierno, a través del director del Fondo Indígena, Rafael Quispe, manifestó que incumplió su medida cautelar.

En primera instancia, el juez Santos Ayala la envió al penal de Palmasola, pero su defensa pidió que su reclusión se realice en la cárcel de Miraflores, de La Paz. “El proceso está en esta ciudad, yo no tengo recursos, venir desde Santa Cruz a cada audiencia es muy caro. Cuánto me sale un pasaje, por eso he pedido. Quiero que el pueblo boliviano sepa que no me he robado ni un boliviano”.

La Fiscalía investiga el destino de $us 6,8 millones correspondientes a 49 proyectos del Fondo Indígena. Las autoridades dicen que esos recursos fueron transferidos a cuentas de particulares y además investigan el destino de otros $us 14 millones.

Durante la audiencia, la Fiscalía anunció que detectó que realizó llamadas telefónicas al exterior. Los medios consultaron sobre eso y ella dijo que no llamó a nadie. “No tengo pariente, ni familia, ni nada afuera; mi familia está en Santa Cruz, está en mi casa”.

Tras la decisión judicial, Achacollo sentenció: “Soy inocente porque no me llevé ni un centavo del dinero del Fondo Indígena. Que se procese también a los que sí se llevaron la plata, la ganancia política es contra Nemesia Achacollo, la revancha es contra esta mujer indígena, campesina. Me siento discriminada y voy a hacer mi denuncia en el ámbito internacional”.

El director del Fondo Indígena, Rafael Quispe, advirtió la semana pasada que la exministra aún contaba con la protección de jueces y fiscales que se encargaron de dilatar el proceso. Según la autoridad, el juez de turno que lleva el caso contra Achacollo, llamó a audiencia para el 2 de enero, cuando debía hacerlo en un plazo de cinco días.

Tras la audiencia de ayer, Quispe agregó que solicitó que se revoque las medidas sustitutivas, porque la exministra incumplió con esas disposiciones. “Ella no cumplió con el arresto domiciliario y hemos demostrado esos extremos en audiencia. Consideramos que hace rato se debió revocar las medidas sustitutivas”, apuntó.

Achacollo levantó sus manos y mostró que estaba enmanillada, y acusó al nuevo director del Fondo Indígena de “abuso de poder”. “Me llevan así porque soy mujer, esta es la revancha de Rafael Quispe, que a costa de mí quiere ser gobernador de La Paz. Y es así, un indígena contra otra indígena”. Quispe negó que hubiera algo personal.

Cuando los periodistas preguntaron quién se llevó el dinero, ella solamente respondió: “Hay varios, pregunten ustedes al fiscal, pregúntenle al juzgado. Soy inocente, hemos apelado con mi abogado. Sigo esperando que el Ministerio Público trabaje, han tenido tanto tiempo para investigar y no lo han hecho, pero sí se fijan la Nemesia dónde sale”.

Por este caso también están detenidos Remy Vera y Melva Hurtado, dirigentes sindicales afines al MAS. Asimismo, figuran en este caso la exministra Julia Ramos y los exdirigente del MAS Damián Condori y Félix Becerra.

EL DEBER / Luis Marcelo Tedesqui Vargas