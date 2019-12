«Continuaré siendo un vigilante del voto ciudadano desde donde esté»

El ingeniero informático, Edgar Villegas que coadyuvó a evidenciar el fraude en las anuladas elecciones del 20 de octubre recibió un reconocimiento del Colegio de Ingenieros Electrónicos por su trayectoria profesional y por su aporte a la sociedad.

¿Qué le motivó a conformar un equipo para verificar irregularidades en el cómputo electoral?

Esto inició por la indignación sobre todo después de depositar nuestro voto después de ver los resultados preliminares sentíamos que se nos había robado el voto. En mi caso, yo vi un fraude electoral en mi recinto y toda esa indignación motivó que hagamos la investigación. Empezó informalmente, dos días después ya teníamos la información que evidenciaba el fraude electoral y cuatro días después estábamos saliendo en televisión.

¿Sufrió amenazas luego de denunciar el fraude electoral?

Fue bastante difícil porque recibimos amenazas fuertes incluso de muerte a mí y a mi familia. Yo no medí que el impacto fuera tan grande ni tampoco el riesgo, hasta que a media entrevista Ximena Galarza, empezó a recibir amenazas y me las hizo conocer. Al salir de Televisión Universitaria (TVU) me siguieron, desde entonces no regresé a mi casa.

Durante tres semanas no pude verme ni contactarme con mi familia, me refugie en cinco lugares.

El primer día estuve en la residencia del Embajador Británico, luego estuve en lugares que no puedo revelar por razones de seguridad. Interceptaron mi teléfono e incluso mi computadora recibía una serie de amenazas en mis redes sociales que preferí evadir para no dar un paso al costado en la investigación antes de que la Organización de Estados Americanos (OEA), abandone el país.

Incluso recibí mensajes de personas que se hicieron pasar por personeros de la OEA, que me convocaban a reuniones, que constaté que fueron falsas.

Dios me cuidó hasta que cumplí mi misión que era entregar el informe a la OEA. Era imposible un sueño estar vivo y además en Bolivia.

¿Usted esperaba que el informe provocara la movilización social que derivó en la renuncia de Evo Morales?

Para ser franco se veía un panorama oscuro, al principio no confiábamos en la OEA, porque se decía que iba a favorecer al MAS, pero teníamos que intentar, había esa esperanza, entonces decidimos enviarlo a la brevedad posible. Todas las pruebas y la presión social fueron determinantes para la salida del anterior Gobierno.

¿Considera que durante el conflicto hubo una lucha de conocimientos entre detractores y seguidores del expresidente Evo Morales?

Sí, creo que sí, porque hubo respuesta de un profesional que supuestamente explicaba las observaciones. Sin embargo, la ciencia no acepta opiniones, comentarios, ni posturas políticas, la ciencia es fría y se basa en hechos concretos y comprobables y finalmente se pudo evidenciar que lo que nosotros denunciamos era cierto.

Me siento satisfecho de haber aportado al país desde mi conocimiento, pero creo que más que lo técnico fueron las ganas de aportar a la Patria.

¿Tiene entre sus planes aspirar a alguna candidatura?

No, no tengo ni la más minina intención de ser candidato. Decidí postularme a vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por compromiso, para seguir de cerca el proceso electoral, pero lamentablemente no se dio, primero dijeron que tenía deudas con el Estado afectando mi imagen, dos días después dijeron que era por la libreta de servicio militar pero ya estaba fuera de plazo para subsanar la observación.

Continuaré siendo un vigilante del voto de los ciudadanos desde donde esté.

¿Considera que hubo alguna intencionalidad en el proceso de selección para perjudicar su postulación?

Si, me imagino que todavía quedan algunos resabios del régimen anterior que seguramente no están satisfechos con el trabajo que desarrollamos durante los días del conflicto.

¿Algún personero del actual Gobierno le ofreció ocupar algún cargo del Estado?

Sí, hubo algún acercamiento, pero finalmente rechacé las ofertas porque estaba concentrado en mi objetivo de ser vocal del TSE.

EL DEBER