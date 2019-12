Contradicciones ponen en duda la fecha 23

Clausura. El dinero de los derechos televisivos es la causa. Hay amenazas en caso de parar el fútbol.







Problemas dirigenciales ponen en duda el desarrollo del torneo Clausura: La agremiación de futbolistas (Fabol) denunció la mañana del lunes que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) incumplió con el acuerdo firmado el 22 de noviembre en el cual se estableció el 10 de diciembre como plazo final para el pago de las cuotas procedentes de los derechos de televisación a favor de San José; la FBF salió al frente a través de Ángelo Pórcel (vocero FBF) y Mostajo (asesor legal), quieres cargaron la responsabilidad a Sport TV Rights, de no cumplir con los pagos en debido tiempo, sin embargo, la empresa respondió a través de una carta explicado que cumplieron y lamentaron la actitud de intentar desprestigiar su imagen y eludir responsabilidades. Hasta el cierre de esta edición no había solución.

Lanzan amenaza. El aviso de paro de Fabol será ignorado por la FBF, y en caso de consumarse, avisa que los sancionados serán los clubes: «Los clubes clasificados a las Copas 2020, no tendrán premios. No se reconoce como un contrato válido el documento firmado por la FBF y Fabol. No se reconoce a Fabol como un sindicato legalmente establecido en el país», indicó Omar Dorado, el gerente de licencias.

Fecha 23. Cuatro partidos están progamados este miércoles: Aurora y Destroyers buscan salir del fondo.

12 Puntos

son los que quedan en juego para que finalice el torneo Clausura.

Árbitros no dirigirán los partidos de wilstermann

Víctor Hugo Chambi, presidente de la Asociación Boliviana de Árbitros de Fútbol (ABAF), informó que los jueces bolivianos determinaron no dirigir partido alguno que protagonice el plantel de Wilstermann «mientras» el directivo del club cochabambino Renán Quiroga no se retracte de las aseveraciones que realizó en contra de los colegiados.

En las pasadas horas el dirigente de Wilstermann, Quiroga en conferencia de prensa dijo que: «El presidente me llamó… me dice que tuvo llamadas de periodistas hacia él, de que sí vieron a dirigentes de The Strongest en el hotel de los árbitros… no podemos seguir aguantando y ser cómplices», señaló, respecto al empate del aviador con el Tigre (1-1).

Luis Carlos Lijerón N. llijeron@eldia.com.bo Fuente: eldia.com.bo