Cuba denuncia que EEUU instigó y condujo ‘acciones hostiles’ contra sus cooperantes en Bolivia

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba hizo conocer que registró 26 incidentes en contra de sus connacionales que fueron replegados ante las acciones hostiles tras la renuncia de Evo Morales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba denunció que la Embajada de Estados Unidos en La Paz “instigó, condujo y participó directamente” de acciones hostiles en contra de personal cubano en Bolivia, lo que obligó –aseguró- a la orden de repliegue de los más de 700 cooperantes que estaban en distintos puntos del territorio boliviano. “Durante el golpe de estado en Bolivia, la Embajada de Estados Unidos en La Paz instigó, condujo y participó directamente en acciones hostiles de fuerzas policiales y, sorprendentemente de bomberos, contra los cooperantes cubanos”, aseguró y añadió que para esas acciones utilizaron el vehículo diplomático con matricula 28 CD-17, según la posición publicada en el portal CubaDebate.

La canciller Karen Longaric informó el 14 de noviembre de la salida de 725 cubanos que cumplían funciones en áreas como salud. “Hoy día he tenido una larga conversación con el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, en términos muy respetuosos, muy amistosos si se quiere, ellos están retirando a partir de mañana (viernes) a 725 ciudadanos cubanos que cumplen funciones de cooperación en diferentes áreas”, dijo ese día.

Fue la administración de Evo Morales la que, en el marco de la cooperación bilateral, trajo las brigadas médicas. Prestaban atención en el área rural y en diferentes ciudades. Su repliegue se dio poco después de que Morales renunciara a la Presidencia, el 10 de noviembre, presionado por un paro cívico, un motín policial y la sugerencia de renuncia del entonces mando militar.

De acuerdo al Ministerio cubano, “se produjeron 26 incidentes graves contra nuestros cooperantes, incluida la golpeadura de dos de ellos; la incitación pública de autoridades golpistas a la violencia; registros brutales a sus personas, pertenencias y domicilios; acusaciones falsas, la detención temporal arbitraria de 50 colaboradores de la salud, 4 de ellos por varios días”.

Además calificó de “mentirosas” las denuncias del ministro de Salud, Aníbal Cruz, porque “exagera descaradamente el monto de los estipendios de los especialistas médicos cubanos, en realidad inferior al de los médicos generales bolivianos; y oculta que Cuba no recibió un centavo de beneficio de esta cooperación”.

Cruz informó el 28 de noviembre que cada ciudadano cubano tenía asignado un salario mensual de Bs 7.141 ($us 1.032), lo que representaba un gasto mensual para el Estado de Bs 5.042.269 ($us 724.464) y por año Bs 60,1 millones ($us 8,6 millones), sin contar con los Bs 68 que recibía al día cada miembro de la delegación como viático y los gastos de traslado por tierra o avión.

También reveló Cruz que choferes, cocineros y técnicos ocupaban el 71% de los ítems destinados a la delegación extranjera, quienes cumplían una misión de salud “solidaria” en el área rural.

De acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, “la Brigada Médica Cubana en Bolivia, integrada por un 54% de mujeres, estaba compuesta por 406 médicos de 32 especialidades como Medicina General Integral, Pediatría, Medicina Interna, Ginecología y Obstetricia, Anestesiología y Reanimación, Oftalmología, Cirugía General, Ortopedia y Traumatología, Medicina Intensiva y Emergencia, Neonatología, entre otras. Igualmente desplegaban una destacada labor, 258 licenciados en tecnologías de la salud como imagenología, endoscopia, electromedicina, laboratoristas clínicos, rehabilitadores y enfermería”.

Para la administración cubana el accionar en Bolivia y otros países responde a una campaña “intensa e injuriosa” de Estados Unidos contra la colaboración médica.

“La actitud del Gobierno de Estados Unidos en este asunto es despreciable. La respuesta de Cuba es firme: continuaremos salvando vidas y procurando la salud y el bienestar por el mundo, al límite de nuestras posibilidades, donde quiera que se nos solicite”, establece la postura de la administración cubana.

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz