De ladrón de autos y modelo de una revista gay a sex symbol de Hollywood: Don Johnson cumple 70 años

El actor y cantante (sí, también grabó algunos discos) dejó en claro el año pasado que no se arrepiente de nada. “Antes llegabas a los 60 y se acabó. Pero hoy la gente se hace mayor y se dice que está en este mundo para aprovechar el tiempo, que no tiene sentido irte de él arrepintiéndote de no haber probado esto o lo otro. Una cosa es clara. nadie se va de este mundo diciendo arrepentido: ‘Hice el amor demasiadas veces’”.