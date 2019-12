‘Desclasificaré el archivo secreto de contratos con bufetes’: Procurador General de Bolivia

José María Cabrera: ‘Desclasificaré el archivo secreto de contratos con bufetes’

El Procurador General anuncia que hará público un archivo secreto que se encontró en el sistema de la institución, referido a contratos con bufetes extranjeros. También harán énfasis en los procesos internos y se dará importancia al caso Fondioc.

José María Cabrera asumió el cargo de procurador General del Estado el 3 de diciembre. Tras asumir sus funciones, reveló a La Razón que, en una revisión hecha a la documentación de la institución, se halló un archivo secreto en el sistema donde hay contratos privados y honorarios de los bufetes que contrató Bolivia. Anunció que desclasificará esta información. Además, adelantó que en los procesos judiciales nacionales, dará prioridad al caso Fondioc. Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook —¿Cuál es su primera tarea en la Procuraduría? —Emprendemos un proceso de reencausamiento de la Procuraduría General del Estado para establecer sus niveles de independencia y para adecuarla al cumplimiento de su misión constitucional, que está establecida en el artículo 230 de la Carta Magna, que consiste en defender los intereses del Estado, pero no para beneficio de los caprichos de las autoridades de turno, sino en beneficio de los ciudadanos.

—¿Serán necesarias auditorías y otros métodos de fiscalización en la institución y los procesos que llevaron adelante?

—Se está haciendo un relevamiento de toda la información de todos los asuntos por áreas, esto sin descuidar la defensa férrea de los procesos nacionales e internacionales que están en curso.

—¿Es necesario revisar la metodología de trabajo?

—La primera medida es la transparentación de los contratos internacionales con bufetes extranjeros para los juicios sustanciales que se hicieron en todos estos años con el anterior gobierno. Con un decreto supremo, argumentando que era de necesidad pública, hacían que se sustraigan contratos confidenciales y reservados, lo que en la práctica equivalió a que estos contratos sean secretos, pero en un Estado de derecho solo se permite que los contratos sean secretos por dos motivos: defensa nacional y seguridad del Estado. Ninguna de estas categorías abarca la contratación de un abogado o bufetes nacionales o internacionales de manera secreta, todo debe ser público.

—¿Cuántos contratos de este tipo se encontraron?

—Todavía no tenemos el dato numérico de los contratos, pero revelar que encontramos un archivo confidencial, secreto, donde estaban estos contratos. Estaba oculto en un archivo separado del archivo general. Crearon este archivo especial al que no tenía acceso el común de los funcionarios que administran los contratos.

—¿Qué harán con este archivo y cuándo se conocerá?

—Todo esto era un velo de secretismo, lo que no condice con la transparencia de un Estado constitucional. No significa que con esto se esté haciendo una acusación de ilegalidad, puede ser que muchos contratos no tengan ningún óbice. Por eso se desclasificará ese archivo, que presta a la duda y sospecha. Esos contratos se abrirán al público y se remitirán la fiscalización ante las instancias correspondientes.

—¿En la revisión preliminar que hicieron del archivo, qué se pudo verificar?

—Así en esta carpeta haya contratos, honorarios de los abogados y bufetes; la cuantía de los contratos no es de acceso público, pero desclasificaremos estos datos para que sean públicos y de conocimiento de la población.

—¿La Procuraduría aún tiene procesos pendientes o arbitrajes internacionales?

—De la enorme cantidad de juicios arbitrales en los que el Estado boliviano fue demandado, actualmente solo quedan cuatro procesos en curso. Le digo que estos cuatro procesos suman aproximadamente casi $us 1.000 millones y que pesan con amenaza al Tesoro General del Estado (TGE) si se perdieran estas causas internacionales.

—¿Cuál será la nueva metodología de trabajo que se empleará en esta gestión?

—Se hará énfasis en la rectificación de la labor de la Procuraduría, que se basará en prevenir la toma de decisiones que puedan acarrear consecuencias legales. Por eso se potenciará la actuación preventiva de la institución, para que las autoridades políticas no cometan errores por ignorancia o de manera incluso deliberada. Esta institución ya no será acomodadora de las decisiones políticas, fuera de las leyes, como se hacía en el anterior gobierno.

—¿Cómo se manejarán en su gestión los procesos nacionales e internacionales?

—Se pondrá énfasis en los procesos nacionales. La Procuraduría en el pasado se hizo de la vista gorda en muchos casos y fue displicente en la intervención de los procesos con daños al Estado, al interior; entonces en todos los niveles, nacionales y subnacionales se redoblará los esfuerzos para prevenir los actos dolosos y que no queden impunes como lo hacían antes. Empezaremos con el caso Fondo Indígena (Fondioc) y trabajaremos en cooperación con el nuevo director de esa institución, Rafael Quispe.

—¿Entre los casos internacionales que perdió Bolivia, será objeto de revisión el caso Quiborax por el que Bolivia pagó $us 43 millones?

—Se está haciendo en estos días un relevamiento de toda la información del caso Quiborax en el que se perdió $us 43 millones con esa empresa chilena, todo en el marco de transparentar la información al interior de la institución que debe ser un ejempl; por eso se harán público todos los hallazgos. Ahora, si se tiene que iniciar procesos administrativos o penales si hay indicios, se los instalarán.

Perfil

Nombre: José María Cabrera Dalence

Profesión: Abogado

Cargo: Procurador General del Estado

Abogado

Graduado de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA) como Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Fue asesor legal en 3 municipios de Santa Cruz.

La Razón / Williams Farfán / La Paz