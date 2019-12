DietBitcoin, la criptomoneda inspirada en Pablo Escobar que quiere acabar con Bitcoin

El “ByByTump”, como se bautizó la campaña, recogió, según declaraciones de Olof Gustafsson, CEO de la compañía a The Next Web, 10 millones de dólares en 10 horas. Aunque la corta vida de la campaña no dejó registro en la plataforma salvo un pantallazo provisto por Escobar Inc. al portal de noticias tecnológicas.