Diputada Ortiz pide a invitadas del MAS que respeten a los fundadores del partido

En medio de las acusaciones entre los denominados “pacifistas” y “radicales” del partido de Evo Morales, la diputada Concepción Ortiz pidió a sus colegas “invitadas” del Movimiento al Socialismo (MAS) respeto para los fundadores del Proceso de Cambio.

La exvicepresidenta del MAS sostuvo que quienes construyeron este frente político merecen ser respetados como tal y advirtió que no permitirán más amedrentamientos de las legisladoras “invitadas” como Adriana Salvatierra, Sonia Brito, entre otros.

“Ellas deben respetarnos a nosotros, porque nosotros somos los fundadores de este Proceso de Cambio y no como ellas invitadas. Pedimos respeto, porque también nosotros merecemos respeto. Es más, nosotros hemos construido este partido, por eso lo vuelvo a decir, no somos invitadas como ellas», afirmó.

Las declaraciones de Ortiz se dan después de conocerse denuncias de acoso político, hostigamiento e incluso amedrentamientos al interior del MAS. En ese marco, la diputada reiteró que en su bancada existe una “rosca” que gozó de “privilegios” durante la administración de Evo Morales.

Asimismo, la legisladora aclaró que en el MAS pueden existir diferencias, pero no así una división. Sin embargo, instó a sus colegas “invitadas” reflexionar sobre sus posiciones radicales porque “no le hace nada bien al país”.

«Quiero aclarar que dentro de la bancada del MAS no estamos divididos; podemos tener diferencias, pero no estamos divididos. Lo que sí hemos denunciado que hay una rosca, lo voy a volver a decir, porque no puedo desmentir algo que es», señaló.