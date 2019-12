Farías: ‘Los que jueguen ante Argentina tendrán que estar bien adaptados a La Paz’

El seleccionador nacional da a entender que para la doble fecha de eliminatorias, programada para marzo, dividirá a la Verde en dos, un grupo para ir a Brasil y otro a la espera de su debut en casa.

El seleccionador César Farías dirige la práctica de la Sub-23 de Bolivia que se entrena en Santa Cruz.

Foto: Prensa FBF

César Farías dio a entender que dividirá en dos a la selección nacional de fútbol para su doble debut en las eliminatorias para al Mundial de Qatar 2022, en marzo próximo: un grupo iría a Brasil y otro esperaría a Argentina en La Paz.

“Los futbolistas que jugarán contra Argentina tendrán que estar adaptados a La Paz, no los puedes llevar a un largo viaje. Como me decía Guido Loayza (presidente de Bolívar), los brasileños nos van a llevar a Recife o algo así, ya deberíamos saber a dónde para hacer una planificación, pero Brasil no lo quiere decir aún. Nos toque en el lugar que nos toque, vamos a prepararnos sabiendo que luego tendremos un partido de local importante y haremos todo lo posible, de la forma correcta, para que esos tres puntos se queden en casa”.

El plan de Farías para intentar clasificar a Bolivia al Mundial es sumar la mayor cantidad de puntos en La Paz, entonces ideal sería comenzar venciendo a la Argentina de Lionel Messi en Miraflores, más allá de lo que pueda hacer en su primera salida.

“Ya lo hemos hecho en otra oportunidad (con la selección venezolana): mandamos un equipo distinto y esperamos con once titulares parapetados y pudimos sacarlo adelante”, enfatizó el seleccionador nacional, quien este jueves tomó el mando de un grupo de futbolistas Sub-23 que trabaja en Santa Cruz para asistir al Preolímpico de Colombia el próximo mes.

“No es novedoso enfrentar a los (rivales) más difíciles en el arranque, casi siempre a Bolivia y Venezuela les ha tocado. En principio nadie tenía que cruzarse en una misma fecha con Argentina y Brasil, pero la noche anterior (al sorteo, el martes en Asunción) lo cambiaron y nos tocó a nosotros. Tenemos ese gran placer, no sé si a otro DT le tocó antes con un intermedio de muy pocos días, pero de esos seis puntos vamos a intentar obtener algunos que nos dejen bien perfilados”, agregó. (19/12/19)

