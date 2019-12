«Fueron francotiradores, las balas llegaron de lejos y de frente», mineros relatan lo sucedido en la emboscada de Challapata

LA PAZ |

Decidieron esperar y pasar la noche en Challapata ese 9 de noviembre. «Salgamos por la mañana», a esta hora es siempre peligroso, decían. Y así, todos partieron en unos 12 buses a las 6.30. Nunca imaginaron que serían emboscados por quienes ellos mismos llamaron francotiradores. Los mineros cooperativistas relatan lo sucedido en un hecho que aún no se esclarece y los organismos internacionales como la CIDH no han tomado en cuenta.

«Las balas sonaban y sonaban. No podía creer que nos estaban disparando, no teníamos nada con que protegernos. Nos paramos con mi amigo y nos fuimos más atrás. Yo estaba con la bandera de Bolivia y mi amigo con la bandera potosina. Y ahí sentí el impacto de bala, y sentí el disparo, ‘te han disparado’ me dijo mi amigo«, relata Franz Soraide de 25 años, minero con una herida de bala en el pulmón izquierdo.

Franz es uno de las decenas de mineros que salieron desde Potosí durante los conflictos generados tras las elecciones del 20 de octubre y que demandaban al entonces Gobierno de Evo Morales el respeto por su voto y la «recuperación de la democracia». Fueron emboscados con disparos en el sector de Playa Verde.

Eran mineros de las cooperativas 9 De Abril, Unificada, Reserva Fiscal y San Andrés (área rural) que conformaron esta caravana.

«Sentíamos los disparos, quería escapar, pero no podía caminar, sentía adormecido mi pie. Nos seguían disparando. No sabía si gritar o llorar porque el dolor era insoportable. Mis compañeros me arrastraron, abrieron la herida, la sangre no paraba, no se podía detener. Así que me trajeron en ambulancia de Challapata a Uyuni», relata Darío Cuiza Navarro de 24 años.

Durante este tiempo, la comunicadora potosina Lirio Fuertes Mamani, llevó adelante este levantamiento de testimonio de los ocurrido el 10 de noviembre, con la finalidad de que sea un antecedente para concretare las denuncias formales antes organismos internaciones de un hecho que se da catalogado como emboscada con el uso de francotiradores contra un sector que demandado el respeto al voto.

«Me pareció fundamental conocer a quiénes han estado durante estos hechos tan dolorosos. Así que comencé contactándome con familiares y amigos y decido viajar y conocer personalmente a estos mineros».

Fueron cuatro días en los que se entrevistó con los heridos y familiares, en los que se conoció más a profundidad lo ocurrido ese 10 de noviembre que quedará en la memoria de Bolivia y en una jornada negra de aniversario de la Villa Imperial.

«Hubo dos momentos de la balacera. En la segunda vez me llegó la bala. El ataque primero fue con dinamita y luego comenzaron los disparos. No pudimos ver quiénes eran, se veía gente en el cerro, pero era como un anzuelo porque los francotiradores estaban en alrededores, porque la bala que me llegó no es de arriba, era de frente», cuenta Javier Gutiérrez de 42 años herido de bala en la clavícula.

«La bala me rozó en los hombros y sentimos las balas por nuestras cabezas. He tenido suerte ese día», apunta Mijael Medina Valdez de 30 años de la cooperativa 9 De Abril.

Lirio Fuertes dio a conocer que todo este material se continuará recolectando para formalizar una denuncia ante los organismos internacionales. «Los relatos son del uso de armas de largo alcance, utilizadas por francotiradores. Hay armas que llegaron de más de diez kilómetros según lo percibieron».

Los testimonios apuntan a que se usaron a niños y mujeres para que vayan en primera fila de las personas que fueron al ataque, para que puedan distraer a la caravana«, relata Fuertes.

Tras este trabajo testimonial se ha llegado a este documento de conclusiones y observaciones: