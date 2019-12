Gisela López dice que fue linchada mediáticamente y que le teme al gobierno de Áñez

Después de aparecer en un video junto a Evo Morales, la exministra de Comunicación Gisela López dijo que le teme al Gobierno de Jeanine Añez. López es procesada por el caso Neurona, por contrataciones directas que ascienden a Bs 12, 4 millones.

La exministra dijo que hasta la fecha no ha sido convocada por la Fiscalía por este caso; sin embargo, acusó al Gobierno de hostigarla, amenazarla y haberle dado «muerte civil».

«Yo no he sido requerida por la justicia hasta hoy, Navidad. He sido linchada mediáticamente. He sido hostigada, amenazada y me ha dado muerte civil el golpismo. Pero no tengo siquiera requerimiento para declarar ante Fiscalía», escribió en su cuenta de Twitter.

López reapareció ayer en un video junto al expresidente, quien lanzó ayer un mensaje para referirse a las fiestas de fin de año y anunciar su pronto retorno. En el video también se observó al exvicepresidente Álvaro García Linera y al exembajador Sacha Llorenti.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“A partir de mi «aparición pública» y de este twit, sé que el golpismo desatará su ira en mi contra. No crean que no temo. Si han sido capaces de matar 36 personas para llegar al poder, ¿no tengo derecho a temer?”, agregó en otro tuit.

En su momento se informó que López solicitó asilo en la embajada de México en La Paz, pero luego, optó por Argentina.

Neurona se adjudicó ocho contratos entre 2017 y 2018 por Bs 12,4 millones para trabajos audiovisuales y de redes sociales. El posible caso de corrupción se conoció hace varios meses atrás, para entonces Manuel Canelas se encontraba en el cargo tras la salida de López.

Neurona Consulting, fundada en México por César Hernández Paredes, está vinculada a Juan Carlos Monedero, cofundador del partido español Podemos. Neurona trabajó en las campañas electorales del expresidente Evo Morales, el actual presidente de México Andrés Manuel López Obrador e incluso Nicolás Maduro de Venezuela.

EL DEBER / Miguel Angel Roca Villamontes