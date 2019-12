Gobierno: La Policía tiene la tarea de ‘rastrear y detectar’ ayuda para fuga de asilados en la embajada de México

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, informó que la seguridad en el perímetro externo de la embajada de México se mantendrá y no compromete la soberanía mexicana sobre su legación.

Para el Gobierno no debiera ser una preocupación del Gobierno de México la seguridad desplazada en el perímetro externo de su embajada. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, informó que las medidas tomadas tienen como fin detectar cualquier ayuda o complicidad en una eventual fuga de “los fugitivos”.

“Respecto a la seguridad exterior, estamos ejerciendo nuestra soberanía y hemos tomado las previsiones necesarias para que los dispositivos de seguridad rastreen y detecten inmediatamente cualquier ayuda y complicidad para coadyuvar a que los fugitivos abandonen el país, eso no lo vamos a permitir”, aseguró, según reporte de Gigavisión.

El gobierno de México, mediante un comunicado, expresó el lunes su “profunda preocupación” por la “falta de cumplimiento a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”, tras advertir una “presencia excesiva” de personal de inteligencia y de servicios de seguridad vigilando sus dependencias diplomáticas en La Paz.

Ese día, la administración de Jeanine Áñez, mediante la canciller Karen Longaric, comprometió que se respetará esa convención y que en ningún momento se actuará sobre dependencias diplomáticas. “Eso es imposible”, afirmó en ese entonces.

Según un reporte de El País, en la legación están los exministros Juan Ramón Quintana, Javier Zavaleta, Héctor Arce, César Navarro, Wilma Alanoca y Hugo Moldiz, además del exgobernador de Oruro Víctor Vasquez, el exviceministro Pedro Dorado, y el exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC), Nicolás Laguna.

Santamaría explicó que México tiene soberanía sobre su legación y Bolivia sobre el resto de su territorio, por lo que –dijo- no debieran preocuparse.

“Los dispositivos de seguridad que se han desplegado en todo el país no solo alrededor de la embajada obedecen a dar cumplimiento a requerimiento judicial. Vamos a continuar manteniendo los servicios primero porque le dan seguridad al resto de los vecinos que están en la embajada, eso no me digan que está mal, y segundo porque tenemos la obligación de garantizar que quienes han desoído el llamado y se esconden en una oficina diplomática sean puestos a disposición de la autoridad jurisdicción cuando corresponda”, insistió.

Quintana es uno de los más buscados y está acusado por delitos como sedición.

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz