Hay 88 marcas de panetones autorizadas para su venta en Bolivia

Horneado y empaquetado del tradicional paneton navideño.

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) autorizó la comercialización de 88 marcas de panetones en el país. La Intendencia Municipal de La Paz comienza este fin de semana los controles de productos.

De las 88 marcas de panetones legales para su venta, 42 están en La Paz, 19 en Santa Cruz, 13 en Cochabamba, 6 en Tarija, 3 en Potosí, 3 en Oruro y 2 en Chuquisaca (ver listado), de acuerdo con el rol del Senasag, actualizado al 28 de noviembre.

La intendenta de La Paz, Velma Vargas, indicó que este fin de semana comenzarán los operativos de control a los centros de abasto, previa socialización con las comerciantes sobre las normativas que recuerdan la prohibición de la venta de alimentos que no tengan registro sanitario del Senasag y la fecha de vencimiento del alimento expuesto.

Antes de comprar panetones se debe seguir tres recomendaciones: ver que el producto no esté expuesto al sol porque la masa puede endurecerse y perder su calidad; verificar que la masa sea suave y no húmeda, puesto que hay el riesgo de la formación de hongos; y revisar que la masa no tenga olor a licor, que es un indicio de la fermentación del azúcar, las frutas abrillantadas o las pasas.

Juguetes. Vargas mencionó que en el operativo se tomará muestras de las masas para llevarlas a laboratorio y realizar el control de calidad. Pero a su vez se controlará la venta de juguetes, principalmente de aquellos que generen lesiones o daños.

“Hablamos de rifles y escopetas, en otros casos el producto debe tener un envase que indique la edad para la que está dirigido el juguete”, detalló.

Si se trata de otros juguetes, como el maquillaje para niñas, también se verificará si cuenta con el registro sanitario y si está adecuado para el contacto dermatológico con los menores.

Lista de 88 panetones

Mariel’s La Francesa La Suprema Irupana Leo Nothmann Panadería El Pan Casero D’Onofrio San Gabriel Hipermaxi Ketal Alexander Coffee BEM-BOS Criollo Delicioso Don Humberto El Dorado El Rey Gordito Boom July La Esperanza Letizia Maxi Pan Pancris Pigalle Repostería Ramírez San Javier San Luis Toti San José Anapqui Arco Iris Aurelia Bauducco Crisan Don Fer Panificadora Tórrez Rikos Panetón Rivas Tecalim S. A. Tonino Ydeal Gutossi Inpanor P.I.P. Bea Fredd Rico Pan Industrias Alimenticias Chamby San Juan Sumai Tanta Bella Toscana CEAB Dencker-Pan IC Norte ICAR La Colmena Ovuplus Pandore Panetón-PIL PROALBO Súper Mercado América Tricita Zelada Arcor Bikano Crapuzzi Di Lucca Family Panadería Il Panettiere Crapuzzi King Bread Lourdes Mabel’s Nelly Panadería Dulce Hogar Panificación del Oriente Santa Edwiges Sherry Slan Unión Norte Vicenza Victoria Zaeli Escalante Estrada La Libélula Palamas Panificadora Santiaguito Tomasinho

