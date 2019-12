“He sido agredida sexualmente por Simón”, afirma la víctima en una carta

18 de diciembre (Urgente.bo).- Hoy, en conferencia de prensa, la víctima de presunta violación por parte del youtuber Simón hizo pública una carta que fue leída por una persona de su confianza, la asambleísta y activista Claudia Bravo. En dicha nota denuncia que es víctima de la burocracia, además de amedrentamiento e insultos por su edad. Asimismo, revela cómo ocurrieron los hechos, además de denunciar que los abogados de su agresor intentaron sobornarla para que no siga con la denuncia, alegando que el imputado no recuerda lo ocurrido.

Esto dice la carta:

A la prensa y opinión pública:

Nunca pensé que mi vida podría cambiar a partir de la celebración de mi cumpleaños, a consecuencia de agresiones insultos y amenazas que he estado sufriendo estos días por personas que ignoran el hecho y a la víctima, (por eso) he decidido escribir esta carta.

Sin importar la revictimización que esto implica, sin importar lo estropeada que esté mi imagen y pese a haber sido yo, quien ha sufrido la agresión, resulta que en nuestra sociedad y sobre todo a los que usan las redes sociales para influir algunos medios de comunicación, se debe cumplir requisitos para ser víctima de una violación sexual como la edad, entre otros.

Habiendo escuchado y leído, estos días, tantos gestos de odio hacia mi persona y de encubrimiento para con el autor de un hecho tan despreciable, aclarando que este hecho repudiable pasó el 3 de noviembre, en horas de la madrugada después de festejar mi cumpleaños, he sido agredida sexualmente por Simón Ruiz Paz Corrales, sujeto al que no conocía hasta esa noche, quien aclaro, no estaba invitado al festejo, pero, llegó con un conocido que si lo estaba.

Debo señalar, tal como puede evidenciarse en las placas fotográficas, que este señor se va al promediar las 00.48 de la madrugada conjuntamente con quien llegó a la fiesta, al igual que muchas personas, no logramos entender que pasaba por su mente para retornar a mi domicilio y burlar la seguridad del mismo a las 05.47, para proceder a consumar el delito por el cual he sido víctima, para luego retirarse a horas 06.27 am, es decir, 38 minutos en los cuales, sufrí la peor pesadilla que una mujer puede pasar. No entiendo cómo uno puede pueden permitirme una explicación de las razones por las que este sujeto atentó contra mi integridad y puso en riesgo mi vida.

He escuchado con atención el video que circula en redes sociales, del hermano del imputado, un video que inclusive viene con banda sonora y efectos de edición, como si se tratara, mi vida, de una más de sus ridículas bromas, alegando que mi denuncia responde a una posición política e ideológica, lo cual no es solo absurdo, ya que, de quien hablamos incluso trabajaba en el anterior gobierno con spots publicitarios y también trabajaba antes de su aprehensión, con el actual gobierno de transición para el Ministerio de Defensa.

Sí, estamos hablando de una persona de 27 años, que se dedicaba a influenciar jóvenes a través de videos, una persona totalmente ajena a la política de nuestro país, es decir, que la excusa no solo es ridícula, sino infantil y hasta cobarde.

En los últimos días oímos la frase: Ni una menos, hasta cánticos de la violación y violencia de la mujer e irónicamente al momento de la verdad, es la victima la que pita como agresora.

Es hora de que la prensa y la justicia, tome conciencia de que no importa la condición social, la edad o la situación económica, para castigar a quien ha cometido uno de los delitos más bajos y que no pueden ser perdonados en el país.

He experimentado en carne propia la burocracia de los exámenes forenses y la retardación de justicia y la pobre aplicación de la ley, extremo que todas mujeres víctimas de este tipo de delitos deben sufrir constantemente y, a pesar de todo esto tenemos que experimentar el desprestigio y humillación realizados y promovidos por el hermano y amigos de este señor, hechos que no quedaran impunes.

Para concluir, a los abogados del imputado, quienes se acercaron a mis asesores legales para arreglar con una compensación económica, aseverando que su cliente no recordaba lo que había hecho y que tengamos consideración con él, debo decirles que esto se encuentra grabado y tomaré acciones en el Ministerio de Justicia, pero además les digo que mi dignidad como mujer, mi honor y el de todas las víctimas que ahora represento no se toca, ni se vende, ni se venderá jamás.

Quiero agradecer a los medios e invito a todas las mujeres que han sido acosadas y amenazadas por este individuo, que tomen el valor y conciencia para iniciar su acción legal hacer respetar nuestros derechos,

Y, a pesar de que la gente de este sujeto quiera amedrentarme y verme callada, quiero que sepan que no me van a gastar ni un gramo de fuerza haré que escuche mi voz y se respete mi vida y mi dignidad y se haga justicia porque no estoy sola. Somos todos.

