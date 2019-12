Horóscopo de hoy, lunes 23 de diciembre, de Josie Diez Canseco

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Empezar una nueva relación puede ser muy conveniente para tu futuro amoroso, pero no le estas poniendo todo el empeño que amerita y esto debido al temor de fracasar, hoy te pondrás las pilas y no dejarás escapar el verdadero amor. La soberbia no te conduce a nada positivo, cambia de actitud porque de lo contrario te ganarías pleitos innecesarios con gente de tu entorno laboral. Número de suerte, 4.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: En el amor las cosas las debes tomar con calma, recuerda que a medida que das recibirás, hoy serán compensado con mucho amor y comprensión. Debes tener cuidado al momento de tomar algunas determinaciones, no dejes que terceros interfieran porque serías tu quien salga perjudicado. Número de suerte, 14.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: La confianza y la comunicación van de la mano, no permitas que ese lazo se rompa por ningún motivo, hoy será un día en el que podrán compartir todo el amor que sienten el uno por el otro. Tu trabajo te dará muchas satisfacciones, la tranquilidad que se percibirá en tu entorno hará que tu desempeño sea cada vez más óptimo. Número de suerte, 13.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Los malos entendidos quedarán atrás, hoy tu pareja estará dispuesta a poner todo de su parte para que la relación perdure y siga el rumbo ya trazado, tus planes de un compromiso formal se concretarán muy pronto. En lo laboral gracias a tu solidaridad te ganarás el aprecio y respeto de tus superiores y compañeros. Número de suerte, 19.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Hoy conocerás a esa persona que por mucho tiempo esperabas, será un amor a primera vista ya que te deslumbrará desde el primer momento, en menos de lo que piensas una nueva ilusión embargará tu corazón. En lo laboral no te convendrá hacer acusaciones sin estar seguro, podrías equivocarte y el error será difícil de solucionar. Número de suerte, 23.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: El descuidar las atenciones y detalles hacia tu pareja puede traerte serias complicaciones ya que hoy podría aparecer otra persona que le muestre más interés y ternura, está en ti mantener la estabilidad de tu relación. Aprovecha la tranquilidad de tu día laboral para culminar asuntos que dejaste pendientes, las cosas saldrán mejor de lo que esperas. Número de suerte, 10.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Los celos te están cegando y no te dejan ver la veracidad de las cosas, analiza tu actitud y deja de imaginar situaciones inexistentes, hoy puedes recuperar el amor y la comprensión que se estaba perdiendo. Tu éxito económico estará ligado a un viaje, pero para ello tendrás que sacrificar algunos asuntos personales, no lo pienses más y acepta. Número de suerte, 21.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Los constantes conflictos con tu pareja han llegado a circunstancias insostenibles, hoy tomarás la decisión de terminar con esta situación, este alejamiento les servirá para que ambos reflexionen y encuentren su verdadero rumbo. Este no es un buen momento para despilfarrar el dinero, ahorra porque se te presentará una excelente oportunidad de invertir. Número de suerte, 18.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: No es bueno que te quedes con la duda, conversa con tu pareja y encontrarás respuestas para todas tus interrogantes, hoy puede ser un día decisivo para el futuro de tu romance, no tengas temor de ser tú quien de la iniciativa. Por el momento todo se muestra tranquilo en tu entorno laboral, pero no te confíes y delegues tus responsabilidades a terceros, los resultados no te favorecerán. Número de suerte, 9.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Hoy deberás dedicarle a tu pareja un poco más de tu tiempo y atención, en este momento está pasando por una situación familiar muy difícil y necesitará de todo tu apoyo y comprensión. Sigue esforzándote por alcanzar las metas que te has trazado en lo profesional, en menos de lo que esperas estas se irán concretando. Número de suerte, 5.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Por fin hoy respiras un ambiente lleno de tranquilidad, tu panorama emocional cambio para bien, después de haber vivido situaciones difíciles en tu relación, disfrutarás de excelentes momentos junto al ser amado. La perseverancia te permitirá superar las dificultades económicas, un ascenso llegará en menos tiempo de lo esperado. Número de suerte, 3.

Fuente: https://www.whatthegirl.com