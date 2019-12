Huawei ya tiene su alternativa a servicios de Google Play en China

Ya sabemos que el Mate30 no cuenta con los servicios de Google, pero parece que no será el único: el P40 tampoco tendrá a Google en su interior, y eso hace que mucha gente no lo considere como una opción viable de compra en gran parte del mundo.

Ya que, mientras dure el bloqueo de Estados Unidos a Huawei, no podremos tener en los nuevos móviles ni hardware ni software de empresas norteamericanas, es necesario que Huawei tenga sus alternativas, y así nació HMS, los Huawei Mobile Services.

Estamos hablando de una serie de herramientas que forman parte del sistema operativo HarmonyOS, y ahora lanzan HMS 4.0 beta, ya disponible en China.

Actualmente los móviles de Huawei no solo no tienen Gmail, Google Maps y otras apps preinstaladas, tampoco pueden usar los Servicios de Google, APIs necesarias para geolocalizar, para identificarse en apps, para pagar, para recibir notificaciones y ver noticias en Google Discovery. En este último punto han encontrado una alternativa con Squid (conocida app de noticias), ya que muestran las novedades con el mismo sistema que con Google Discovery, pero hay muchas apps que, simplemente, no funcionan sin las APIs de Google.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Con HMS las cosas pueden cambiar, ya que es una extensión de varios servicios que Huawei ya tenía y que podría usarse para pagar, bajar apps o crear y mantener cuentas de usuario. Ya está prácticamente listo para funcionar en China, pero falta el gran reto: hacer que funcione en todo el mundo, convencer a los desarrolladores que integren el sistema en un futuro próximo en sus aplicaciones.

Huawei dice que ha estado con las principales aplicaciones de China para que incluyan el soporte de HMS, invirtiendo 1.000 millones de dólares en el proceso y ofreciendo incentivos de hasta 17.000 dólares para integrar HMS. Ahora tendrán que hacer números para ver si podrán seguir este ritmo para llegar al resto de países.

Fuente: https://wwwhatsnew.com