Jhanisse Vaca Daza: «Me interesa dar un discurso honesto, más que perfecto»

Es la joven que sorprendió el jueves en la OEA con su discurso sobre la crisis política y social que se vivió en Bolivia después de las elecciones del 20 de octubre

¿Cómo llegó a ser interlocutora por el país en la plenaria del jueves en la Organización de Estados Americanos?

La semana pasada, el embajador de Bolivia ante la OEA, Jaime Aparicio, vio las entrevistas que yo había dado en México, donde estuve recientemente y hablé lo que realmente había pasado en Bolivia. Después de eso, el señor Aparicio me contactó y preguntó si quería compartir el mismo testimonio ante la Organización de Estados Americanos (OEA); acepté pidiendo que se aclare mi condición de activista, no desde ningún partido político.

Dije que tenía quejas muy claras y que iría si se daba la oportunidad de exponer sin ningún tipo de censura. El embajador estuvo de acuerdo con ambas cosas, así que pude decir lo que creí conveniente. Nunca pensé poder expresar mis reclamos ante la OEA

¿Cómo califica su discurso pronunciado en la Asamblea de la OEA?

El discurso lo escribí yo, durante toda una noche, y lo compartí con mis compañeros de Ríos de Pie, de quienes recibí aportes y correcciones porque siempre trabajamos en equipo. Queríamos que sea un discurso más que perfecto, que sea honesto; más que honesto y me inspiré en los discursos de Martin Luther King.

¿Qué respuesta recibió después de su discurso?

Se me acercaron muchas personas del equipo de la OEA para decir su impresión de lo que ocurrió en Bolivia. También se acercaron delegados de Venezuela para decirme que los bolivianos despertamos mucha esperanza al pueblo venezolano.

Posteriormente me aproximé a la delegada de México y le entregué un pedazo de una pitita para demostrar que nuestra revolución fue basada en la no violencia y para que pueda sentir el espíritu que vivió la gente en las calles. Me agradeció de una forma muy fría y que le recordaba muchas protestas que también hubo en México

¿Cuál fue el papel de Ríos de Pie en la revolución ciudadana que derivó en la renuncia de Evo Morales?

Mi rol en Bolivia ha sido compartir la no violencia con todos, desde que empezamos, el día que se anunció el fallo constitucional (noviembre de 2017) que habilitó a Evo Morales para la cuarta reelección. Empezamos Ríos de Pie con dos amigos y desde el principio nuestra meta era defender la democracia con la no violencia. Con base en ese principio capacitamos a muchos grupos ciudadanos sobre la no violencia, como Mujeres Fuertes, Resistencia Chiquitana y Los Yungas.

Viajamos por muchas partes del país enseñando a la gente sobre cómo realizar movilizaciones sin violencia, cómo reaccionar en caso de represión policial, un trabajo de dos años. Ríos de Pie estuvo en los puntos de bloqueo los 21 días. Estuvimos en las calles y nos fuimos a La Paz en los momentos más duros del conflicto hasta lograr la renuncia de Evo Morales.

¿Recibieron represalias por parte del anterior Gobierno del MAS?

S í, hartísimas. Se hizo una campaña en contra de Ríos de Pie, nos acusaron de trabajar para el imperio estadounidense, que éramos agentes de golpes; recibimos muchas amenazas a través de las redes sociales, no solo a nosotros, sino también a nuestros familiares. Incluso, como lo dije en la OEA, fueron hombres armados a mi casa para pedirle a mi padre los nombres de la gente de Ríos de Pie.

Esa gente tenía acento venezolano; cuando ocurrían estas cosas, en vez de hacer una denuncia pública, preferí sentar la denuncia ante la Policía. Queremos llevar el caso ante la CIDH, pero preferí no hacerlo público en su momento para que la gente que estaba en la lucha por la recuperación de la democracia no se sienta atemorizada.

¿Qué le dices a los políticos que participarán en el proceso electoral?

Que su principal preocupación debería ser cimentar esa reconciliación en el país luego de la revolución de las pititas. Los ciudadanos deberían mirar más hacia los programas de gobierno que respondan al momento que vivimos y se vea más allá de candidatos y del proceso electoral.

