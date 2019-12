Jordán sobre futbolistas: «Muchos de ellos no están a la altura de Blooming»

La dirigencia de la academia hizo efectivo el pago del sueldo de septiembre. Les deben octubre y noviembre

​ Directo y concreto, así fue al presidente de Blooming, Juan Alfredo Jordán, al responsabilizar a los futbolistas por los malos resultados de las últimas fechas, después del reinicio del torneo Clausura 2019. Además, anunció que hasta el 31 de diciembre se analizará quiénes continúan en la institución que, por el momento, tiene asegurado un cupo para la Copa Sudamericana 2020. Les pagaron el sueldo de septiembre.

En una nota de prensa publicada en la página oficial del Facebook de Blooming aseguran que el primer plantel estuvo enfocado en sus medidas de presión, dejando de lado lo deportivo. «No aguantaron una semana (compromiso de pago), demostrando que muchos de ellos no están a la altura de Blooming y de su hinchada. El dinero era cuestión de tiempo, nunca se quedan sin cobrar”, indicó Jordán al departamento de prensa del club.

Además, el mismo Jordán indicó que los jugadores fueron poco solidarios con sus colegas de otros clubes que les deben hasta cinco meses de salario. “¿Dónde está la solidaridad con otros jugadores de equipos en el país, que se les debía más de cuatro meses, casi cinco? Nosotros no llegamos ni al tercer mes, a pesar que del párate de un mes que tuvo nuestro fútbol», remarcó el titular celeste.

El primer plantel no se concentró ni se entrenó un día antes de la derrota frente a Wilstermann (0-3), pero después decidió retornar al trabajo ante una nueva promesa de pago (la primera fue para el 28 de noviembre) para este viernes que al final se hizo efectiva.

Lo deportivo

Se enfrentarán este domingo (16:00) a Bolívar, por la vigésima fecha, en el Hernando Siles. Son sextos en la tabla acumulada y tienen asegurado un cupo para la Sudamericana, pero se van alejando de la zona de la Libertadores.

NOTA DE PRENSA DE BLOOMING

𝐋𝐚 di𝐫𝐢𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐨𝐦𝐢𝐬𝐨𝐬 𝐚𝐬𝐮𝐦𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞𝐥

El club hizo efectivo el pago de un sueldo al primer plantel, que en una semana crucial para cosechar unidades y seguir aspirando a concretar el pase a Copa Libertadores, optó por dejar de lado esta prioridad para concentrarse en sus medidas de presión. Amagues de paro y la no concentración en el albergue, llevaron a la postre lo que fue el Blooming de los últimos tres encuentros de local donde concretó solo un punto de 9 en juego, luego de la vuelta al campeonato.

El disgusto existe en la dirigencia y la hinchada, apuntan a un desgano de muchos jugadores y también al poco compromiso y solidaridad con el club. «No aguantaron una semana (compromiso de pago), demostrando que muchos de ellos no están a la altura de Blooming y su hinchada, el dinero era cuestión de tiempo, nunca se quedan sin cobrar”, indicó el presidente del club, Juan Alfredo Jordán, quien al igual que todos se encuentran haciendo malabares para volver a readecuarse a la rutina diaria y económica, luego del paro cívico de 21 días, “La realidad era otra antes del paro cívico, el mismo que se respetó a cabalidad y por convicción. Estuvimos un mes sin poder generar ni gestionar dinero que debe llegar al club, no pudimos recibir pagos programados durante esos días, además que la incertidumbre que generaba el reinicio del campeonato no colaboró en gestiones que se tenían muy avanzadas» concluyó Jordán.

El presidente manifestó además que «llama tanto la atención las medidas de presión que optaron algunos jugadores, ¿dónde está la solidaridad con otros jugadores de equipos en el país, que se les debía más de cuatro meses, casi cinco? Nosotros no llegamos ni al tercer mes, a pesar que del párate de un mes que tuvo nuestro fútbol», haciendo mención también, que el presupuesto del club está programado para estar al día hasta la finalización del campeonato y que los jugadores deberían enfocarse en trabajar para sacar adelante a la institución en la parte deportiva. “Tenemos bastantes ingresos para estos días que no se han hecho efectivos todavía» resaltó.

El primer plantel, con Copa Sudamericana asegurada para el próximo año enfatizará potenciar sus líneas y definiendo los jugadores que seguirán para la próxima temporada hasta el 31 de diciembre.