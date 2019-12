Jorge «Tuto» Quiroga, ex presidente de Bolivia: «Con el informe final de la OEA, México tendrá que evaluar si va a seguir asilando y protegiendo el fraude»

-Lamento que Macri, que sigue de Presidente, esté condicionando los últimos días de su gobierno a todo lo que le diga el gobierno entrante. Comprendo que tiene que haber consultas, pero fue muy vehemente en defender a Guaidó y rápidamente en reconocerlo y recibir a la embajadora de Guaidó. Cómo no va hacerlo con Bolivia cuando Evo Morales renunció y su partido ha viabilizado nuevas elecciones. Ojalá Macri, antes de irse, proceda a hacer el reconocimiento. Sobre Fernández, todos teníamos la esperanza de que él actúe como presidente líder y no ande sujeto a imposiciones que le pueden hacer desde la vicepresidenta. Sabemos que la señora Kirchner ha sido parte integral del proyecto del Socialismo. Pensábamos que Fernández iba a tener un liderazgo más fuerte y propio, pero sorprende esta actitud inicial. Ojalá que entre en razón, ya que tiene problemas gigantescos que van a requerir la buena voluntad de organismos internacionales, de Europa y de Estados Unidos. Evo Morales les manda la cocaína del Chapare a la Argentina, que tiene un problema serio de la droga y una necesidad energética, por lo que debería evaluar cómo se mueve hacia delante. Estoy seguro que a mí no me recibiría, pero por lo menos tengo amigos en la Argentina, que me van armar entrevistas y foros. Cuando Alberto Fernández vea el informe final de la OEA va a saber del fraude. La manipulación en Buenos Aires de los hermanos migrantes bolivianos, con masistas que han rellenado actas, ha sido grotesco y sin eso había segunda vuelta. En el informe de la OEA se mostrará que el consulado de Evo Morales en Buenos Aires ha sido usado como el bunker para hacer el fraude, que le permite decir que ganó en primera vuelta. Es una vergüenza de Evo Morales y triste que el Alberto Fernández, nuevo presidente de Argentina, no tome una posición clara sobre la manipulación de un consulado extranjero en su país para hacer fraude en otro. Los argentinos en Buenos Aires tienen todo el derecho a votar por Alberto Fernández y no por Macri, pero no tiene derecho ese país de permitir que usen a migrantes bolivianos para manipular su voto, falsificar actas, hacer fraude en el consulado boliviano para que Evo Morales siga en la Presidencia. Ojalá Fernández lea el informe final de la OEA y que no se preste a seguir apañando el narcotráfico, el Evo Morales del Chapare, que hace tanto daño en Argentina, y el robo grotesco perpetrado en Buenos Aires.