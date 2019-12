“La mujer tiene una responsabilidad con sus hijos que no es la del hombre. Trata de hacer cualquier cosa para darles de comer y protegerlos. La mujer siempre es una madre. Y nosotros andamos por el mundo siempre precisando una, porque, si no, no sabés ni dónde tenemos la camisa”, ha manifestado Mujica en una controvertida conversación con la revista.