‘La falta de talento dirigencial derivó que el torneo termine en silencio’

Su vida gira entorno al baloncesto, deporte que conoció en su natal Canarias; Antonio Donate ya puede decir que es un «DT Libo», dirigió al primer equipo femenino cruceño en competir en la Liga Boliviana de Básquet femenino (Libobasquet), las Spurs Santa Cruz, sumó una victoria, cuatro derrotas y no jugaron la última fecha en Tarija. El español es tajante con la dirigencia nacional al permitir la continuación de la Liga después de los problemas sociales y la situación de los clubes, que se deben tener condiciones mejores para trabajar y que ese es el reflejo de la triste realidad del baloncesto cruceño, lejos de ser protagonista a nivel nacional.

P. Acabó la Libo Spurs y de una forma extraña, recibiendo un WO en Tarija. ¿Cuáles fueron las circunstancias para que se de esta situación?

A.D.: Fue una decisión de la dirigencia del club y la compartamos o no, debemos respetarla. La convulsión social vivida las últimas semanas llevó a la postergación y, cuando todo apuntaba a enero para continuar el torneo, se decidió la continuación, pero claro con una adulteración en algunos aspectos, que entiendo influyeron en la decisión del club. Creo que se debieron hacer la cosas de otra manera para que equipos como Alemán de Oruro o Spurs no llegaran a desistir de continuar con el torneo.

P. ¿Influyó que no estuvieran las extranjeras Tylin y Molina en la falta de competitividad?

A.D.: Para nada. El equipo es y será siempre competitivo, es la base para poder optar a cosas mejores, solo hay que darle las condiciones correctas para hacer su trabajo. Aunque en el entorno del club o del baloncesto local se diga que para qué iban a ir si no se podía ganar, creo que faltar el respeto a este grupo de jugadoras que, dando todo lo que dieron en silencio sin que nadie sepa de ello, es inadmisible, más aún si viene de las cercanías del club. No se viajó por tema estrictamente dirigencial y son ellos los que explicarán llegado el momento y asumirán su responsabilidad explicando cómo y de qué forma sucedió todo.

P. ¿Con qué se queda de lo vivido en la Libobasquet?

A.D.: Todos debemos haber aprendido muchas cosas, para no cometer los mismos errores. No se puede hacer de todo, hay que concentrarse cada uno en su parcela, y si no existe un grupo de trabajo en cada ámbito es difícil obtener resultados. Para obtener el mejor resultado de un equipo has de tener el mejor trabajo dirigencial,muy bueno, y eso es lo que hará que tus deportistas puedan dar el máximo posible. Si no cuentas con las condiciones para hacer un buen trabajo es mejor no meterte en eventos como éste, pues al final pesan cosas como el tema económico en lo deportivo y eso no hace bien.

P. ¿En el plano deportivo?

A.D.: Si planificás algo en una semana, recuerda que el torneo inició 28 días después de la confirmación de que se jugaba, y te pones a trabajar sin las condiciones de cancha adecuadas, por ejemplo no se nos permitió el uso de la cancha donde se jugarían los juegos por parte de la asociación, apenas un juego de fogueo previo al inicio de torneo. Si peregrinas de una cancha a otra, si no tienes luz o te quitan un aro para entrenar, o si simplemente no puedes lanzar el día del juego en casa mientras que tu rival tiene cancha para dos días, bueno se dan algunas cosas para decir que el trabajo fue bueno mientras se pudo.

P. ¿Piensa que los resultados no lo acompañaron?

A.D.: Empezamos ganando fuera, tras un viaje fatalmente organizado perdemos con el actual campeón en su casa la segunda jornada y perdemos por un aro el primer juego en casa plagado de nervios e imprecisiones en el primer y segundo cuarto, con el equipo con el que nos debíamos jugar el pase a semis y después cuatro semanas sin poder entrenar. Las extranjeras se van tres días antes de que mejore la situación del país y se levante el bloqueo que nos hizo más daño a nosotros que a los clubes. En verdad era muy complicado mantener el equilibrio mental pues el equilibrio físico como grupo era imposible tenerlo. No estaré conforme pero las circunstancias fueron las que fueron.

P. ¿Qué le diría a los que piensan que ésta es la realidad del baloncesto cruceño?

A.D.: Que tienen razón, no se puede hacer un proyecto claro y serio por la inoperancia dirigencial. Algunos buenos dirigentes de hace muchos años siguen anclados en esos años y arrastran el cambio que merece toda la gente que hace baloncesto acá. Cada uno mira lo suyo y no apoya a lo demás, son enemigos un día y al siguiente se necesitan, pero para lo particular no para el colectivo del baloncesto cruceño. Una pena, pero una realidad. Se les quedó grande y así ni jugadores, ni entrenadores ni gente que quiera invertir pueden hacer más grande el medio local.

