Legisladores piden «sanción drástica» para Kaliman y alistan denuncia contra exministro Zavaleta

La Paz, 2 de diciembre (ANF). – Legisladores exigen “sanción drástica” para el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), Williams Kaliman, por el delito de incumplimiento de deberes por su inacción durante los disturbios ocurridos tras la renuncia del expresidente Evo Morales.

“Que Kaliman no haya asumido su responsabilidad de precautelar la seguridad de los bolivianos, es preocupante y lo que corresponde es que se inicie un proceso por incumplimiento de deberes e ir a la justicia ordinaria. Este tipo de situaciones se tiene que sancionar drásticamente para que no vuelva ocurrir porque las FFAA no puede tomar decisiones con base a una persona o un partido político”, dijo, el diputado Gonzalo Barrientos.

Sobre el exministro de Defensa, Javier Zavaleta, quien supuestamente reclamó al excomandante por la labor de los soldados de resguardar los bienes públicos mediante el plan Sebastián Pagador, dijo que se iniciará una demanda penal por incumplimiento de deberes y generar “terrorismo de Estado”.

Amilcar Barral, legislador de UD, coincidió con Barrientos y exhortó a las autoridades militares y de la justicia ordinaria a tomar acciones contra Kaliman por “obedecer” al expresidente Evo Morales y poner riesgo a los bolivianos.

