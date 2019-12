Lejos de un final feliz: concluyó la cumbre del cambio climático (COP25)en Madrid con pobres resultados

Angela Valenzuela, 25 años, de Fridays for the Future de Chile dijo, después de esperar por horas resultados: «El liderazgo climático ha estado presente en la COP25, pero no ha venido de los gobiernos. Es el movimiento de justicia climática el que transformará el mundo. Los países ricos bajo la influencia de la industria de los combustibles fósiles han bloqueado toda posibilidad de justicia y acción climática real. La voz de las mujeres, los pueblos indígenas y los jóvenes sigue siendo excluida. Nunca nos beneficiaremos de la destrucción del planeta y de nuestras comunidades. Por eso nos mantenemos fuertes, más unidos y despiertos como siempre”.