Lupita llegó a su tierra natal para pasar Navidad

El cáncer de hueso la llevó a Brasil para su tratamiento, pero el deseo del calor de hogar adelantó su retorno

Silvana Vincenti

Los médicos le recomendaron que no viaje debido a su delicado estado de salud, pero necesitaba coincidir con sus seres queridos en una fecha tan especial como la Navidad. Y se arriesgó.

Anoche, Guadalupe Vargas Araúz (24), más conocida en las redes sociales como Lupita Vargas o Cambita en apuros, arribó a su natal Santa Cruz de la Sierra en compañía de su hermana mayor, Daniela Vargas, en un vuelo de BoA, procedente de Brasil, donde se encontraba en tratamiento médico para un padecimiento que lleva casi tres años, osteosarcoma o cáncer de huesos.

Fue recibida por la familia, amigas de barrio, y compañeras del colegio San Sebastián y de la carrera de Sociología de la Uagrm, para luego ser trasladada a su hogar, en la Radial 26, zona norte, donde la esperaban con una de sus comidas favoritas, el sushi.

Su retorno estaba planificado para el 19, pero ante la posibilidad de que su estado decaiga más, adelantó el vuelo. Martha, mamá de Lupita, llegará de España el 18 para encontrarse con su hija. El momento será posible con los aportes para los pasajes aéreos, de parte de la comparsa femenina Mita Kuñá, de una permanente colaboradora, María Angélica Huerta, y de Alexia Dabdoub.

Aparentemente, Lupita vino para quedarse, los tratamientos no están ayudando mucho y se abocan más a calmarle el dolor que le produce un cáncer agresivo por el que ya perdió una pierna.

Además de la necesidad del calor de hogar, Lupita ansía quitarse un peso de encima, la deuda de $us 25 mil que adquirió su mamá debido a los tratamientos contra el osteosarcoma, y que le exige pagar más de $us 600 al mes por concepto de intereses.

Hasta el momento no le alcanza para amortizar capital, tiene la casa hipotecada y no puede venirse definitivamente de España hasta no acabar con esa cuenta.

Mientras tanto, Daniela Vargas Araúz, la hermana mayor de Lupita, hace el papel de compañera durante las quimioterapias y los viajes, en lugar de su progenitora.

Con el fin de recaudar ayuda, se puso a disposición sus cajas de ahorro en bolivianos y en dólares para que hasta el mínimo aporte les sirva para bajar el monto prestado. Para moneda nacional, tiene la cuenta 250295888, del Banco Nacional de Bolivia; en moneda extranjera, la cuenta 4066698786, del Banco Mercantil Santa Cruz (BMSC).