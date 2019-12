¡Maduro eres un cobarde! Como no tienes el apoyo del pueblo y no tienes los votos en la AN, mandas a tus esbirros a meter preso a los diputados que no pudiste comprar como nuestro hermano @gilbercaro. Tus acciones desesperadas no van a quebrar nuestra voluntad ni la del pueblo.





Fuente: Tuto Quiroga por Leopoldo López

*Nota: Los artículos con la etiqueta Presidenciables se autopublican tomando para el título los primeros 90 caracteres del tuit generado por cada una de las personas que están en este grupo.