Santa Cruz 17 de diciembre, eju.tv.- El exgobernador de Tarija, Mario Cossío, señaló en conferencia de prensa tras retornar al país, que se debe sancionar al MAS por violar las leyes, “si la norma lo dice, eso es lo que hay que aplicar, no hay que pactar, porque la ley no se tiene que pactar, la ley se tiene que cumplir, simple, no se tiene que acomodar, y no me refiero solamente a la personería” indicó Cossío.

Fuente: PAT